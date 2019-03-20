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"جوجل" تطور منصة ألعاب فيديو بث مباشر

تاريخ النشر: 20/03/2019 - 08:17

"جوجل" تطور منصة ألعاب فيديو بث مباشر
متحكم "جوجل" الجديد (أ ب)
عرب ٤٨ / أ ب

أعلنت شركة "جوجل"، أمس الثلاثاء، أنها سوف تطلق منصّة ألعاب فيديو مباشر تحت اسم "ستاديا"، في وقت لاحق من العام الحالي، لتدخل بذلك هذا القطاع التكنولوجي الذي يجذب الملايين حول العالم.

ولم تعلن "جوجل" عن طريقة عمل منصتها بشكل مفصل، إلا أنها أكدت أن المستخدم لن يحتاج إلى تنزيل ألعابها السهلة والبسيطة، حيث أنها سوف تكون متاحة على المنصة بمجر ضغط زر "العب الآن". 

وتتيح المنصة للاعبي "ستاديا" القفز عبر الأجهزة التي تعمل على متصفح "جوجل كروم" و"كروم أو إس"، مثل هواتف "بيكسل" و"كروم بوكس".

كما ابتكرت الشركة متحكما مخصصا لمنصة "ستاديا"، لكن استخدامه أمر اختياري.

ولم يتم الإعلان عن أي تاريخ إطلاق أو تسعير لكن الشركة تقول إن "ستاديا" ستكون متاحة في 2019 في الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا وأجزاء من أوروبا.

ويتطلب البث المباشر لألعاب الفيديو عادة اتصالا قويا وطاقة للكمبيوتر أكثر من البث المباشر لأي فيديو آخر.

وتقول "جوجل" إنها تستفيد من مراكز البيانات الخاصة بها لتشغيل النظام.

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ملف خاص | انتخابات الكنيست 2019

#جوجل
#ستاديا
#ألعاب فيديو

من عرب 48

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