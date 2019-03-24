أخبار، ألعاب، أم "نتفليكس" جديدة؟ عمّ تعلن "آبل" غدًا؟

عشيّة مؤتمر "آبل" الذي تعقده الشركة غدًا، الإثنين، والذي أعلنت عنه خلال شهر آذار/ مارس الجاري، دون أن تُعلِن المناسبة التي تعقده من أجلها، تزداد التّكهّنات والتّوقّعات لنوع الخدمة الجديدة التي ستطرحها الشركة، خاصّةً وأنّها قامت منذ نحو أسبوع بالإعلان عن جهازين جديدين من سلسلة الحواسيب اللّوحيّة "آيباد"، ما يعني أنّها لن تقوم بالإعلان عن جهاز جديد، بل خدمة.

ففي 12 آذار/ مارس الجاري، نشرت "آبل" دعوةً لوسائل الإعلام إلى حدثٍ في 25 من الشهر نفسه، دون أن تحدّد مناسبة الحدث مكتفيةً بسطرٍ واحد قالت فيه "حان وقت العرض"؛ وانتشرت حينها تقارير تفيد بأنّ الشركة العملاقة قرّرت منافسة شركة "نتفليكس" لبثّ المحتوى التّرفيهيّ.

ولكن تقريرًا نشرته وكالة "بلومبرغ" أمس، قال إنّ "آبل" قد تعلن عن عدد من الخدمات أبرزها الأخبار، والألعاب، إلى جانب خدمات المحتوى، عدا عن خدمة بطاقة ائتمانية جديدة رجّح التّقرير أنّ الشركة ستتبنّى تسويقها.

What we can expect for the #AppleEvent on Monday:

Software:

- iOS 12.2

- watchOS 5.2

- tvOS 12.2

- macOS Mojave 10.14.4

Services:

- Video game subscription (Netflix but it's games)

- Tv subscription service (May include HBO) Doesn't include Netflix

- Paid version of Apple News. — Rayan  (@iRayanKhan) March 24, 2019

ووفقًا للتّقرير، فعلى ما يبدو فإنّ خدمة الألعاب التي ستقدّمها "آبل" ستشبه إلى حد كبير خدمة "نتفليكس"، لكنّها ستكون في مجال الألعاب، مبيّنًا أنّها ستركّز على الألعاب المدفوعة فقط، نحو "مينيكرافت" أو "ستارديو فالي" و"مونومينت فالي 1"، فيما ستتجه بعيدًا عن الألعاب من نوع "بابجي" أو "فورتنايت"، بحسب ترجيحات التقرير.

وعلى ما يبدو، تتجه "آبل" لفرض سوم على المستخدمين اللاعبين للألعاب، والراغبين بالوصول لمجموعة الألعاب خاصّتها، في الوقت الذي يتوقّع فيه أن تقوم بالدّفع لمصمّمي الألعاب ومطوّريها بحسب عدد المرّات التي يتمّ لعب اللّعبة بها.

ويعدّ نموذج الدّفع هذا نموذجًا تبنّته "آبل" بحيث تأخذ هي نسبة محددة من الأرباح، وتقوم بتوزيع الإيرادات الباقية على المطوّرين، كما طبّقت هذا النموذج على خدمة الأخبار، بحيث تحصل الشركة على نسبة 50%، بينما يتم تقسيم نسبة 50% بين ناشري الصحف والمجلات بناءً على المدة التي يقضيها الأشخاص في قراءة المقالات.

The March 25 "its show time" event is expected to be focused on Services, with a new report claiming that #Apple may debut a subscription service for paid #iPhone and #iPad games also. #appleevent https://t.co/9mCpv4ibOs pic.twitter.com/2FqFIPQHw3 — AppleInsider (@appleinsider) March 23, 2019

وبحسب توقعات التقرير فقد تكشف "آبل" عن خدمة الألعاب الجديدة، والتي تقوم على نموذج الاشتراك الشهري في مؤتمرها غدًا، الإثنين، وربّما تؤجّل الإعلان عنها حتّى كلمتها الافتتاحية لمؤتمرها السنوي للمطورين WWDC، المزمع عقد في شهر حزيران/ يونيو المقبل، حيث يبدو أنّ هذا الاحتمال منطقيّ أيضًا لما يحمله الإعلان عن المخطط أمام صانعي الألعاب الذين يحضّرون لمؤتمرها السنوي من احتمالات مشاركتهم.

وأفاد التقرير بأنّ التوقّعات تشير إلى أن "آبل" ستعلن عن خدمة بث تلفزيونيٍّ جديدة خاصّة بها، في منافسة واضحة لخدمة "نتفليكس"، كما أنها قد تعلن عن خدمة الاشتراك الخاصة بالأخبار، "آبل نيوز"، لعرض الأخبار بطريقة جديدة مبتكرة، تتيح لكل المستخدمين إمكانية الوصول إلى جميع المحتوى الإخباري لناشريها.