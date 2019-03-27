الهند تُسقط قمرا صناعيا وتصبح قوة فضائية عظمى

دمّرت الهند، اليوم الأربعاء، قمرا صناعيا على مدار منخفض في اختبار صاروخي لتنضم بذلك إلى القوى العظمى في مجال الفضاء، إذ أصبحت الدولة الرابعة بعد الولايات المتحدة وروسيا والصين التي نفذت مثل هذا الإنجاز، وفق ما أوردت وكالة "فرانس برس" للأنباء.

وكان القمر الاصطناعي في المدار على بعد 300 كيلومتر (185 ميل) عندما تم تدميره.

وقال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، في خطاب مُتلفَز إن العلماء الهنود "أسقطوا قمرا اصطناعيا سائرا في مدار أرضي منخفض"، مبيّنًا "هذه لحظة فخر للهند. لقد سجلت الهند اسمها في قائمة قوى الفضاء العظمى. لم تحقق سوى ثلاث دول هذا الإنجاز من قبل".

مودي أثناء خطابه المُتلفَز (أ ب)

وذكر مودي أن المهمة كانت سلمية وليست مصممة لإشاعة "أجواء الحرب"، مضيفا أنها "ليست موجهة ضد أي بلد".

ويأتي هذا الإعلان قبل الانتخابات الوطنية التي يسعى فيها مودي للحكم لفترة ثانية. يبدأ التصويت في 11 نيسان/ أبريل، ويستمر ستة أسابيع تقريبا مع ما يقرب من 900 مليون هندي مؤهلين للتصويت في أكبر انتخابات في العالم.