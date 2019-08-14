  2. علوم وتكنولوجيا
  3. أخبار التكنولوجيا

قطعة ثياب مزودة ببكتيريا حية للحدّ من روائح الجسد

تاريخ النشر: 14/08/2019 - 20:22

قطعة ثياب مزودة ببكتيريا حية للحدّ من روائح الجسد
توضيحية (pixabay)
عرب ٤٨

طورت المصممة، روزي برودهيد، في إطار دراسات عليا بجامعة سنترال سانت مارتينز للفنون، في لندن، قطعة ملابس ذات شكل حديث، ومزودة ببكتيريا حية، تساعد في التغلب على انبعاث الروائح من الجسم، تُسمّى "سكين 2"، وفق ما أوردت وكالة "رويترز" للأنباء.

وقالت برودهيد إن "سكين 2"، وهي قطعة ثياب تشبه لباس البحر بلون رمادي فاتح وأكمام، تحتوي على بكتيريا مفيدة تقلل الروائح التي تفوح من الجسم، لافتة إلى أن ”ليس العرق ما يسبب انبعاث روائح الجسد وإنما البكتيريا. لذا أدخلنا بكتيريا نافعة في القماش بما يتيح وجود كائنات دقيقة مفيدة تساعد في تقليل الروائح المنبعثة".

عارضة أزياء ترتدي رداء "سكين 2" في لندن (رويترز)

وأضافت: "هذا التغير في الكائنات الدقيقة مرتبط بالحد من الرائحة المنبعثة من الجسم ويشجع على تجدد الخلايا وهو مفيد حقا لمناعة الجلد".

وتعاونت برودهيد مع عالم الأحياء البلجيكي، كريس كاليفيرت، وهو عالم أحياء دقيقة بجامعة خنت، لصنع "سكين 2".

وأمدّ كاليفيرت، برودهيد، بالبكتيريا النافعة، أو (البروبايوتيك)، والموجودة عادة على الجلد وقام أيضا بأبحاث مكثفة عن أسباب الروائح التي تنبعث من الجسد.

وينوي كلاهما طرح "سكين 2" للبيع، وتأمل برودهيد في تصميم مجموعة ملابس رياضية باستخدام نفس التقنية.


#المصممة
#روزي برودهيد
#جامعة سنترال سانت مارتينز للفنون
#كتيريا حية
#انبعاث الروائح من الجسم

حوارات

زعبي: إسرائيل تعتبر كل نشاطاتنا تهديدا إستراتيجيا
زعبي: إسرائيل تعتبر كل نشاطاتنا تهديدا إستراتيجيا

2019-08-09

الطوري: إسرائيل تحاول إعادة الحكم العسكري للنقب وإنهاء قضية العراقيب
الطوري: إسرائيل تحاول إعادة الحكم العسكري للنقب وإنهاء قضية العراقيب

2019-08-09

مقابلة | مرعي - سروان: الأطفال الضحية الأولى لاقتلاع بدو النقب
مقابلة | مرعي - سروان: الأطفال الضحية الأولى لاقتلاع بدو النقب

2019-08-03

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

اليابان: ذيل آلي لمساعدة المسنين على حفظ التوازن
اليابان: ذيل آلي لمساعدة المسنين على حفظ التوازن

2019-08-14

"فيسبوك" وظفت المئات للاستماع إلى محادثات مستخدمي تطبيقاتها
"فيسبوك" وظفت المئات للاستماع إلى محادثات مستخدمي تطبيقاتها

2019-08-14

الحج يشهد تسارعا إلكترونيا...
الحج يشهد تسارعا إلكترونيا...

2019-08-13

الأكثر قراءة

تفاصيل مروعة عن طفلة اللد وتمديد اعتقال والديها

تفاصيل مروعة عن طفلة اللد وتمديد اعتقال والديها

2019-08-13
فيديو: نصراوي يطلق النار بشكل عشوائي من سلاح جندي

فيديو: نصراوي يطلق النار بشكل عشوائي من سلاح جندي

2019-08-13
رسالة مفتوحة إلى الفنان أحمد حلمي

رسالة مفتوحة إلى الفنان أحمد حلمي

2019-08-13
بطل ستيني يتمكن من إرهابي نرويجي.. والشبكة تحتفي

بطل ستيني يتمكن من إرهابي نرويجي.. والشبكة تحتفي

2019-08-13
حالة الطقس: استمرار الأجواء الحارة حتى الخميس

حالة الطقس: استمرار الأجواء الحارة حتى الخميس

2019-08-13