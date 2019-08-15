أقمشة وملابس "ذكيّة" لتعزيز الإشارات اللّاسلكيّة!

توصّلت مجموعة باحثين في سنغافورة لابتكار ملابس "ذكيّة" قادرة على تعزيز الإشارات المغناطيسية اللّاسلكيّ، مثل "بلوتوث" أو "واي فاي"، وبالتّالي الحفاظ على عمر البطاريات للأجهزة اللّاسلكيّة، إذ تسمح لهذه الإشارات بالانسياب عبر الملابس بين الأجهزة القابلة للارتداء بدلا من الإشعاع للخارج في جميع الاتجاهات.

وأطلق العلماء في جامعة سنغافورة الوطنيّة، الّذين ابتكروا الملابس اسم "ميتاماتيريال"، ونقلت وكالة أنباء "رويترز" عنهم قولهم إنّ هذا يعني أن أجهزة الاستشعار والأجهزة التكنولوجية القابلة للارتداء مثل ساعات وسماعات أبل يمكنها توفير اتصالات أقوى وأسرع وتوفير الطاقة.

وقال الأستاذ المساعد جون هو، وهو المشرف على الفريق المكوّن من عشرة أفراد، وهو يرتدي قميصًا رياضيًّا مزيّنًا بشرائط على شكل المشط من نسيج "ميتاماتيريال" إنّ "هذا القميص يعزز الاتصال اللاسلكي بين الأجهزة حول جسدي بمقدار 1000 مرة".

واستمرّت عمليّة تطوير هذه التّكنولوجيا على أيدي فريق العلماء لنحو عام، بحسب هو، الّذي أوضح لـ"رويترز" أنّه من الممكن استخدامها لقياس العلامات الحيوية للرياضيين أو مرضى المستشفيات.

وحصل الفريق على براءة اختراع مؤقتة عن تصميم النسيج، الذي يمكن غسله وتجفيفه وكيّه مثل الملابس العاديّة وتبلغ تكلفته بضعة دولارات فقط للمتر الواحد.