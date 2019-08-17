"أبل" تعلن عن موعد إصدار "أيفون 11" بطريقة غير مباشرة

أعلنت شركة "أبل" عبر النسخة التجريبية من إصدارها نظام تشغيلها "أي أو إس 13 بيتا" وبطريقة غامضة غير مباشرة موعد الإعلان عن الجيل القادم من هواتفها، "آيفون 11".

وأفاد موقع "أي هيلب بي آر" أن النسخة التجريبية الحديثة من نظام التشغيل المتاحة للمطورين حاليًا، تضمنت ما يشير إلى أن موعد الإعلان عن إطلاق هواتف "آيفون 11" في الأسواق، وسيجري في العاشر من أيلول/ سبتمبر القادم.

ونشر الموقع صورة للقطة شاشة، "سكرين شوت"، تحت عنوان "هولد فور ريليس" تحتوي تاريخ 10 أيلول/ سبتمبر، على تطبيق التقويم في الصفحة الرئيسية لنظام "آي أو إس 13"، مع الإشارة إلى أن أبل تستخدم صورة خاصة للشاشة الرئيسية لهواتف آيفون الجديدة.

ومن الجدير بالذكر لتأكيد، كانت النسخة السابقة من نظام تشغيل “آي أو إس 12” قد تضمنت ذات الإشارة في العام الماضي في صورة مشابهة، أظهرت تاريخ 12 أيلول/سبتمبر، وفعلا أعلنت أبل عن هواتف آيفون "اكس إس" في ذلك التاريخ.

وخلال مراجعة سجل أبل في الإعلانات السابقة عن هواتف آيفون، يظهر أن الشركة اعتادت في السنوات الأخيرة على الإعلان عن هواتفها الجديدة في الثلاثاء أو الأربعاء الثاني من شهر أيلول/ سبتمبر. وهو ما يتفق مع تحديد تاريخ 10 سبتمبر المقبل، الذي يوافق الثلاثاء، الأمر الذي يرجح كفة الاعتقاد حول إصدار آيفون في ذلك اليوم.

وتشير التكهنات إلى أن أبل ستعلن عن ثلاثة إصدارات من هاتف آيفون، وتتوقع أن يتضمن أحدها على الأقل ثلاث كاميرات خلفية.

وكانت تسريبات سابقة، قد ذكرت أن أبل ستطلق ثلاثة إصدارات تخلف هواتف آيفون "اكس آر" وآيفون "اكس إس" وآيفون "اكس إس ماكس" الحالية.

وترجح أن يأتي الجهاز البديل لآيفون اكس.أس بشاشة أكبر قليلا بقياس 6.1 بوصة، إلى جانب ثلاث كاميرات خلفية، في وقت تحدثت فيه تقارير أخرى أن الكاميرات الخلفية الثلاث سوف تكون للجهاز الأكبر البديل لآيفون اكس.أس ماكس فقط.