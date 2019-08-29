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تكنولوجيا السيارات ذاتية القيادة تدفع "تويوتا" و"سوزوكي" للشراكة

تاريخ النشر: 29/08/2019 - 18:27

تكنولوجيا السيارات ذاتية القيادة تدفع "تويوتا" و"سوزوكي" للشراكة
(أ ب)
عرب ٤٨

أعلنت كبرى شركات صناعة السيارات اليابانية " تويوتا "، ومنافستها الصغرى "سوزوكي"، أمس الأربعاء، عن شراكتهما في تطوير تكنولوجيا السيارات ذاتية القيادة، في ظلّ مواجهة مُصنّعي السيارات تحولًا مكلفًا نحو استخدام الذكاء الاصطناعي والعديد من التقنيات المتعلقة بالبيئة والسلامة.

وبموجب الشراكة، ستستحوذ شركة تويوتا على 4.9٪ من أسهم شركة "سوزوكي موتور"، بقيمة 96 مليار ين (908 مليون دولار)، فيما ستستثمر سوزوكي 48 مليار ين (454 مليون دولار) في تويوتا.

وكانت تويوتا وسوزوكي قد وافقتا في عام 2017، على العمل سويًا في تكنولوجيا السلامة والبيئة، ولم تتضمن تلك الصفقة امتلاك حصص متبادلة.

وتتنافس شركات تصنيع السيارات في جميع أنحاء العالم على الابتكارات في هذا القطاع، وتنتج تويوتا السيارة الهجين الأكثر مبيعا "بيريوس".


#تويوتا
#سوزوكي
#السيارات ذاتية القيادجة

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