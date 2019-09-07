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تشمل 47 ولاية.. تحقيقات أميركية تتهم كبار شركات التكنولوجيا بتشجيع الاحتكار

تاريخ النشر: 07/09/2019 - 10:02

تشمل 47 ولاية.. تحقيقات أميركية تتهم كبار شركات التكنولوجيا بتشجيع الاحتكار
(أ ب)
عرب ٤٨ / رويترز

صرّحت مجموعتان من ممثلي الادعاء في الولايات المتحدة الأميركية، أمس الجمعة عن تحقيقين منفصلين بشأن انتهاكات متوقعة لقانون مكافحة الاحتكار، تشمل شركات كبرى للتكنولوجيا مثل "جوجل" و"فيسبوك".

ويركز التحقيق الأول، الذي تقوده نيويورك ويشمل سبع ولايات أخرى ومنطقة كولومبيا، على فيسبوك. ولم يحدد التحقيق الثاني الذي أعلنته تكساس، ومن المرجح أن يشمل ما يصل إلى 40 ولاية أخرى، الشركات المستهدفة لكن من المتوقع أنه يركز على جوجل.

وقالت المدعية العامة لولاية نيويورك، ليتيتيا جيمس، في تغريدة على "تويتر": "أنا أطلق تحقيقا بشأن فيسبوك لتقرير ما إذا كانت أفعالها قد عرضت بيانات للمستهلكين للخطر أو خفضت جودة خيارات المستهلكين أو زادت أسعار الإعلانات".

وأضافت قائلة "يجب على أكبر منصة للتواصل الاجتماعي في العالم أن تتقيد بالقانون".

وقال مكتب المدعي العام لولاية تكساس، كين باكستون، إنه يقود تحقيقا بشأن شركات كبرى للتكنولوجيا، لكنه لم يذكر أسماءها.

ووف لوكالة "رويترز"، أبلغ مصدر مطلع أن من المتوقع أن يركز ذلك التحقيق، الذي من المرجح أن يشمل المدعين العموميين لأكثر من 40 ولاية، على جوجل.

وعلى المستوى الاتحادي تجري وزارة العدل ولجنة التجارة الاتحادية تحقيقات تشمل فيسبوك وجوجل وأبل وأمازون بشأن انتهاكات محتملة أيضا لقانون مكافحة الاحتكار.

 


#فيسبوك
#جوجل
#تحقيق
#الاحتكار
#حماية المستخدم

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