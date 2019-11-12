  2. علوم وتكنولوجيا
  3. أخبار التكنولوجيا

علماء الفلك يسعون لاكتشاف "الكوكب الأغرب".. عطارد

تاريخ النشر: 12/11/2019 - 22:07

علماء الفلك يسعون لاكتشاف "الكوكب الأغرب".. عطارد
توضيحية (pixabay)
عرب ٤٨

يحث العلماء مؤخرا، وبشكل متزايد، وكالات الفضاء في مختلف دول العالم، على إرسال بعثات مخصصة إلى كوكب عطارد الصغير، وغير المستكشف نسبيا.

وقال موقع "أكسيوس" الإخباري الأميركي، إن الأمر الذي يدفع العلماء لذلك، هو خصائص هذا الكوكب الأقرب للشمس، والذي يختلف تماما عن أي كوكب آخر في المجموعة الشمسية، حيث أنه يحتوي على نواة ضخمة، وحقل مغناطيسي غريب، وتفاعلات كيميائية غير مفهومة.

وأضاف الموقع أن وكالة الفضاء الأميركية (ناسا)، تُكرّس منذ وقت طويل، العديد من مواردها المحدودة لدراسة المريخ والقمر من مسافات قريبة، تاركة عطارد والزهرة وأورانوس ونبتون، دون فحص حقيقي.

وتخطط ناسا اليوم إلى تأسيس فريق تقييم يركز على جمع العلماء الذين يركزون على بحث كوكب عطارد، مع بعضهم البعض، لكي يدفعوا باتجاه إطلاق مهمات استكشافية.

وكانت وكالة الفضاء الأوروبية ووكالة استكشاف الفضاء اليابانية، قد أطلقتا  مهمة إلى عطارد العام الماضي، ومن المفترض أن تدخل المركبتان الفضائيتان في المهمة في المدار الأعمق للكوكب في عام 2025.

وكانت مهمة سابقة لناسا انتهت عام 2015، قد رصدت أن نواة معدنية ضخمة تسيطر على نحو 85 بالمئة من حجم الكوكب.

وأشارت عالمة تعمل في مشروع المهمة الأوروبية إلى عطارد، يوهانس بنخوف أكسيوس، أن نسبة البوتاسيوم والثوريوم على الكوكب، تُشير إلى احتمال نشوء الكوكب في مكان آخر من النظام الشمسي، أو أنه قد يكون هناك خللا في النماذج المستخدمة لتفسير تكوين الكواكب، ما يعني أن ازدياد معرفة الكوكب عن كثب، ستؤدي إلى معرفة أعمق للنظام الشمسي.

وذكر "أكسيويس" أن بعض علماء الفلك، يأملون بإقناع ناسا اليوم، إلى إرسال مركبة من نوع "روفر" أو مركبة إنزال على سطح الكوكب، في ثلاثينيات القرن الحالي، من أجل دراسة عطارد من سطحه.


#عطارد
#كواكب
#مجموعة شمسية
#الفضاء
#ناسا

حوارات

حوار | أبو بدر: الاكتظاظ يحوّل بلداتنا إلى أوكار للعنف والجريمة
حوار | أبو بدر: الاكتظاظ يحوّل بلداتنا إلى أوكار للعنف والجريمة

2019-11-09

د. بريك: غانتس يستخدم "المشتركة" للضغط على الليكود
د. بريك: غانتس يستخدم "المشتركة" للضغط على الليكود

2019-11-02

د. كركبي - صبّاح: العنف والجريمة وليدا تراكم عقود من التهميش والإقصاء
د. كركبي - صبّاح: العنف والجريمة وليدا تراكم عقود من التهميش والإقصاء

2019-10-26

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

وسائل التواصل الاجتماعي تسعى لـ"تقليل" إدمان المستخدمين بـ"أي ثمن"
وسائل التواصل الاجتماعي تسعى لـ"تقليل" إدمان المستخدمين بـ"أي ثمن"

2019-11-12

سياسة جديدة لـ"يوتيوب" بقبول المحتوى: لها حرية التصرف
سياسة جديدة لـ"يوتيوب" بقبول المحتوى: لها حرية التصرف

2019-11-11

إطلاق سراح حيتان روسية بضغوط نجوم هوليوود
إطلاق سراح حيتان روسية بضغوط نجوم هوليوود

2019-11-10

الأكثر قراءة

استشهاد القيادي في

استشهاد القيادي في "سرايا القدس" بهاء أبو العطا وزوجته في غارة إسرائيلية

2019-11-12
7 شهداء في غزة... وإطلاق نحو 190 قذيفة من القطاع

7 شهداء في غزة... وإطلاق نحو 190 قذيفة من القطاع

2019-11-12
دمشق: محاولة لاغتيال القيادي في

دمشق: محاولة لاغتيال القيادي في "الجهاد الإسلامي" أكرم العجوري

2019-11-12
طوارئ في غزة وقذائف صاروخية على جنوبي ووسط البلاد

طوارئ في غزة وقذائف صاروخية على جنوبي ووسط البلاد

2019-11-12
بسمة طبعون: قتلا سعدي وبشكار إثر طلب بعدم شرب الخمر

بسمة طبعون: قتلا سعدي وبشكار إثر طلب بعدم شرب الخمر

2019-11-12