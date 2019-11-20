  2. علوم وتكنولوجيا
  3. أخبار التكنولوجيا

"ديزني +" تتبنى نهجا مختلفا عن "نتفليكس" في إنتاج المحتوى

تاريخ النشر: 20/11/2019 - 11:36

"ديزني +" تتبنى نهجا مختلفا عن "نتفليكس" في إنتاج المحتوى
(أ ب)
عرب ٤٨

تتجه منصة بث المحتوى الترفيهي جديدة الإنشاء، "ديزني +"، في منافستها لعملاق المجال "نتفليكس"، بمنطق مختلف عن الأخيرة، يعود للقوة الإبداعية التي تملكها الشركة الأم "ديزني" وليس بيانات المستخدم.

وقال رئيس مجلس الإدارة المباشر للمستهلكين في "ديزني"، كيفن ماير، للقسم المعني بالأخبار الرقمية في موقع "فوكس"، إن الشركة لن تتبنى نهج منافستها "نتفليكس"، ببناء المحتوى استنادا على بيانات المستخدمين فقط.

وانطلقت المنصة الشهر الماضي، مع سلسلة من الأفلام والمسلسلات الجديدة والمختلفة، وتعتزم بناء أعمالها تدريجيا حيث ستأخذ في عين الاعتبار ما الذي تتنبأ به البيانات التي تجمعها منصتها عن أهواء المستخدمين، لكنها لن تعتمد عليها بشكل مفرط كمقياس لإنتاجاتها المُستقبلية.

وقال ماير: "ربما لا نتبع البيانات دائمًا. قد تكون لدينا أفكار رائعة ومبتكرة لا تتناسب مع المكان الذي ستوجهك إليه البيانات لإنشاء برنامج، لذلك سنستخدم حكمنا والأفكار الموجودة لدينا على، والقدرات التي لدينا، والبيانات التي تخبرنا ما يجب القيام به. بالتأكيد، سوف نولي هذا الأمر اهتمامنا".

وقال ماير إنه يعتقد أنه من "المغالطة" أن تؤمن المنصة بأن البيانات تستطيع اتخاذ قرارات إبداعية، وأنه يجب استخدامها دائما، معتبرا أن العملية الإبداعية "لا ترضى في أساسها لهذا النوع من التحليل".

وأشار الموقع إلى أن مضمون حديث ماير، هو عبارة عن انتقادات لـ"نتفليكس"، الشركة الأكبر بالمجال حتى الآن، والتي تعتمد بشكل أساسي على بيانات المستخدمين لإنتاج محتواها الجديد بما يتلاءم مع رغباتهم.

وتحظى "ديزني" بعقود من الخبرة في مجال صناعة الأفلام والمسلسلات، ما يُمكنها من معرفة أهواء محبي مجال الترفيه، بناء على تجربتها الواسعة.

لكن هذا لا يعني أن "ديزني" تملك جميع المزايا الناجحة في المجال، فـ"نتفليكس" تتفوق عليها بكثير بمعايير جودة الفيديو متعددة الجنسيات، ولديها بنية تحتية أكثر صلابة.


#بث المحتوى الترفيهي
#نتفليكس
#ديزني

حوارات

علي موسى: "ذاكرة المكان" محاولة لمحاورة السائد في الذاكرة الجماعية الفلسطينية
علي موسى: "ذاكرة المكان" محاولة لمحاورة السائد في الذاكرة الجماعية الفلسطينية

2019-11-16

حوار | أبو بدر: الاكتظاظ يحوّل بلداتنا إلى أوكار للعنف والجريمة
حوار | أبو بدر: الاكتظاظ يحوّل بلداتنا إلى أوكار للعنف والجريمة

2019-11-09

د. بريك: غانتس يستخدم "المشتركة" للضغط على الليكود
د. بريك: غانتس يستخدم "المشتركة" للضغط على الليكود

2019-11-02

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

القمر تيتان.. عالم جديد آخر قد يحتوي على حياة
القمر تيتان.. عالم جديد آخر قد يحتوي على حياة

2019-11-19

ميكرون تُطلق أوّل بطاقة ذاكرة لكاميرات المراقبة بسعة تيرابايت
ميكرون تُطلق أوّل بطاقة ذاكرة لكاميرات المراقبة بسعة تيرابايت

2019-11-18

"فيسبوك" يعلن عن ثغرة أمنية جديدة في "واتساب"
"فيسبوك" يعلن عن ثغرة أمنية جديدة في "واتساب"

2019-11-18

الأكثر قراءة

الولايات المتحدة: المستوطنات في الضفة

الولايات المتحدة: المستوطنات في الضفة "لا تخرق القانون الدولي"

2019-11-19
إطلاق 4 قذائف من سورية نحو الجولان ودوي انفجار في دمشق

إطلاق 4 قذائف من سورية نحو الجولان ودوي انفجار في دمشق

2019-11-19
المرصد: إسرائيل استهدفت مواقع لحزب الله ومليشيات إيرانية بدمشق

المرصد: إسرائيل استهدفت مواقع لحزب الله ومليشيات إيرانية بدمشق

2019-11-19
مقترحات وضغوط على ليبرمان لينضم لحكومة يشكلها نتنياهو

مقترحات وضغوط على ليبرمان لينضم لحكومة يشكلها نتنياهو

2019-11-19
قلنسوة: الإفراج عن المتهم بقتل حمد سلامة

قلنسوة: الإفراج عن المتهم بقتل حمد سلامة

2019-11-19