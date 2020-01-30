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شركة "إيكيا" تغلق كافة متاجرها بعد "جوجل" في الصين

تاريخ النشر: 30/01/2020 - 13:42

شركة "إيكيا" تغلق كافة متاجرها بعد "جوجل" في الصين
شركة"إيكيا" في الصين ( أ ب)
عرب ٤٨ ووكالات

أعلنت شركة "إيكيا" السويدية لتوزيع المفروشات والأثاث، اليوم الخميس، عن إغلاق كافة فروعها، بعدما أعلنت شركة "جوجل" إغلاق كل مكاتبها في الصين، مؤقتًا.

وقالت "إيكيا" في بيان، اليوم الخميس، إن قرارها في البداية تمثّل في تقليص ساعات عمل المعارض في الصين "لكن حاليا أوقفنا مؤقتا العمل في جميع متاجرنا داخل البلاد، اعتبارا من اليوم".

وأغلقت "إيكيا"، الأسبوع الماضي، قرابة 30 متجرا، التي تركز فيها مرض "كورونا"، في جميع أنحاء الصين، والتي تشغل قرابة 14 ألف موظف، وأورد بيانها اليوم، أنها فرضت قيودا على سفر أي من موظفيها إلى الصين في رحلات عمل.

ودعا رئيس برنامج الطوارئ الصحية، مايك ريان، في منظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، العالم بأسره، إلى التأهب لمحاربة فيروس كورونا الجديد؛ بينما يرتقب أن تجتمع منظمة الصحة العالمية، اليوم، لمناقشة ما إذا كان الفيروس يشكل حالة طوارئ صحية عالمية.

فيما قال المتحدث باسم شركة "جوجل" الأميركية، إنها فرضت قيودًا مؤقتة أيضًا على السفر لأداء مهام ذات صلة بالعمل في الصين وهونغ كونغ، كما أوصت الموظفين الموجودين في الوقت الحالي في الصين أو ممن لهم أقارب من الدرجة الأولى عائدين من هناك، بالبقاء في المنزل أكبر قدر من الإمكان، والعمل من هناك لمدة أربعة عشر يومًا من تاريخ مغادرة الأراضي الصينية.

ملف خاص | الإجرام المنظم: دولة داخل الدولة

#إيكيا
#إغلاق كل مكاتبها في الصين
#جوجل

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