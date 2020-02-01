  2. علوم وتكنولوجيا
  3. أخبار التكنولوجيا

منذ اليوم: "واتساب" سيتوقف عن العمل بملايين الأجهزة

تاريخ النشر: 01/02/2020 - 14:07

منذ اليوم: "واتساب" سيتوقف عن العمل بملايين الأجهزة
توضيحية (pixabay)
عرب ٤٨

ينهي تطبيق التّراسل المعروف "واتساب" اليوم، السبت، عمله عبر ملايين الأجهزة القديمة، بعد إعلان الشّركة إيقاف دعمها للإصدارات القديمة من "أندرويد" و"أي أو إس" الّتي تعمل بها هذه الأجهزة.

وأعلنت الشّركة المملوكة لـ"فيسبوك" مؤخّرًا وقف دعمها للإصدارات القديمة من نظامي التّشغيل، وقالت في تدوينة إنّه هذه الأجهزة "لا تقدم الإمكانيات التي نحتاجها لتوسيع ميزات التطبيق في المستقبل، وكان هذا قرارًا صعبًا بالنسبة لنا، لكنه القرار الصائب من أجل منح الناس طرقًا أفضل للبقاء على اتصال مع الأصدقاء والعائلة والأحباء".

ويُعدّ "واتساب" أحد أكثر أنظمة المراسلة شعبية في العالم، معأكثر من مليار مستخدم عبر 180 دولة، إلّا أنّ ملايين المستخدمين أصحاب الأجهزة القديمة لن يتمكنوا من من استخدام حساباتهم الحالية، بالإضافة إلى خسارتهم للمحادثات في حال أنّهم لم يحتفظوا بسجل الدردشة الخاص بهم ولم يقوموا بتصديره في وقت سابق.

وقد أوقفت شركة "واتساب" في نهاية العام الماضي دعم جهاز "ويندوز فون"، مع عرض رسالة مفادها "لم يعد بإمكانك استخدام واتساب على هذا الهاتف، لأن ‘واتساب‘ لم يعد يدعمه".

ويتوقّف اليوم "واتساب" عن العمل في كل أجهزة "أندرويد" التي تعمل بالإصدار 2.3.7 (المعروف باسم Gingerbread) والإصدارات الأقدم، بالإضافة إلى مستخدمي أجهزة "آيفون" العاملة بالإصدار "أي أو أس 8" والإصدارات الأقدم.

ووفقًا لشركة "جوجل" المطوّرة لنظام تشغيل "أندرويد" فإنّ هناك 0.3 في المئة فقط من الأجهزة الّتي تعمل بهذا الإصدار من النظام، فيما تدعي "آبل" أن 7 في المئة فقط من الأجهزة تعمل بواسطة إصدار أقدم من نظامها التشغيلي "أي أو أس 12".

والهواتف المعروفة بأنها قد تعمل بهذا النظام هي أجهزة "آيفون 4" و"جالاكسي نوت 1" و"سامسونج جالاكسي أس"، أو "سامسونج إيبيك 4 جي"، و"موتورولا درويد إكس" وغيرها من الأجهزة الّتي صدرت قبل عام 2011.

ولن يتمكّن مستخدمو هذه الأجهزة من تثبيت "واتساب" من متجر "آب ستور" أو متجر "جوجل بلاي"، كما سيتمّ الحد من قدرتهم على إنشاء حسابات جديدة أو إعادة التحقق من حساباتهم الحالية في التطبيق، ولن يتمكنوا من استخدامه على الإطلاق بعد اليوم.

وتدعي الشركة أن هذه الخطوة، التي دخلت حيز التنفيذ اليوم، ضرورية لضمان سلامة المستخدمين ضد المتسللين الذين قد يحاولون استغلال الثغرات الموجودة في الأنظمة التشغيلية القديمة لسرقة التفاصيل الشخصية.

ملف خاص | الإجرام المنظم: دولة داخل الدولة

#واتساب
#أندرويد
#أي أو أس
#آيفون
#جالاكسي

حوارات

العزة: الاتحاد الأوروبي يدين المقاومة ويحاول تحويلنا لعملاء على أنفسنا
العزة: الاتحاد الأوروبي يدين المقاومة ويحاول تحويلنا لعملاء على أنفسنا

2020-01-25

شلهوب - كيفوركيان: الاحتلال يسرق طفولة الفلسطينيين.. بقتلها
شلهوب - كيفوركيان: الاحتلال يسرق طفولة الفلسطينيين.. بقتلها

2020-01-18

سلامة: النيولبرالية استبدلت السلام بالاقتصاد ورسخت النظام الاستعماري للاحتلال
سلامة: النيولبرالية استبدلت السلام بالاقتصاد ورسخت النظام الاستعماري للاحتلال

2020-01-11

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

المجرات والكواكب المحيطة أصبحت متاحة على "جوجل إيرث"
المجرات والكواكب المحيطة أصبحت متاحة على "جوجل إيرث"

2020-01-31

شركة "إيكيا" تغلق كافة متاجرها بعد "جوجل" في الصين
شركة "إيكيا" تغلق كافة متاجرها بعد "جوجل" في الصين

2020-01-30

باحثون: تغيير طريقة تخزين النفايات النووية أصبح ضروريا
باحثون: تغيير طريقة تخزين النفايات النووية أصبح ضروريا

2020-01-30

الأكثر قراءة

تقرير: وقف التبادل التجاري للمنتوجات الزراعية بين إسرائيل والفلسطينيين

تقرير: وقف التبادل التجاري للمنتوجات الزراعية بين إسرائيل والفلسطينيين

2020-01-31
تعليق رخصة مزاولة طب الأسنان للدكتور سليمان إغبارية

تعليق رخصة مزاولة طب الأسنان للدكتور سليمان إغبارية

2020-01-31
حياكة

حياكة "صفقة القرن": الجيش الإسرائيلي يستعد لمواجهة المجهول

2020-01-31
إطلاق 3 قذائف هاون من قطاع غزة باتجاه إسرائيل

إطلاق 3 قذائف هاون من قطاع غزة باتجاه إسرائيل

2020-01-31
تظاهرات في البلدات العربية تنديدا بـ

تظاهرات في البلدات العربية تنديدا بـ"صفقة القرن"

2020-01-31