أستراليا: قمر صناعي يتوقع المناطق المعرضة لحرائق الغابات

طوّر علماء أستراليون، بعد أشهر من التهام النيران مساحات شاسعة من البلاد، أول قمر اصطناعي مصمم خصيصًا لتوقع المناطق التي يحتمل أن تندلع فيها حرائق الغابات، وسيصبح بالإمكان استخدامه بعد خمس سنوات من الآن.

وقالت الجامعة الوطنية الأسترالية، اليوم الأربعاء، إن"الفريق العلمي يقوم بتصميم قمر اصطناعي بحجم علبة أحذية، يمكنه قياس مستوى الغطاء الأرضي للغابات، ومستويات الرطوبة فيها باستخدام أجهزة كشف بالأشعة دون الحمراء".

وأضافت في بيانها أن "هذه التقنية ستُستخدم على وجه التحديد لاكتشاف التغيرات التي تطرأ على النباتات، والأشجار الأسترالية مثل أشجار الكينا التي تتميّز بقابليتها العالية للاشتعال".

وقالت خبيرة الاستشعار عن بعد، مارتا ييبرا، إن "الجامعة ستقيم شراكة مع القطاع الخاص لإطلاق القمر الاصطناعي الجديد في مدار أرضي منخفض، على أن تتم مشاركة البيانات مع فرق الإطفاء".

وشهدت أستراليا، الصيف الماضي، أحد أسوأ مواسم حرائق الغابات على الإطلاق، ما أدى إلى وفاة أكثر من 30 شخصًا، وتدمير آلاف المنازل، والقضاء على أكثر من 10 ملايين هكتار، ونفوق ما لا يقل عن مليار حيوان.

وقال الباحثون إن "التغير المناخي يتسبب في إطالة فصول الصيف، ويجعلها أكثر خطورة من حيث اندلاع الحرائق، كما يتسبب في تقصير فترة فصول الشتاء ما يصعّب عملية اتخاذ التدابير اللازمة للوقاية من حرائق الغابات".