أوروبا تنحو للاستقلال التكنولوجي: اعتمادًا على الذكاء الاصطناعي

أعلن الاتحاد الأوروبيّ، الأسبوع الماضي، عن استراتيجيّة جديدة للتخفيف من اعتمادهِ على شركات التكنولوجيا الرقميّة الأجنبيّة، والانتقال إلى نظام يتيح استخدام البيانات بشكل أكثر فاعلية ونجاعة.

وتُعد شركة "آبل" الأميركية و"سامسونج" الكورية الجنوبية، أشهر شركتين للهواتف الذكية المحمولة، بين الأجهزة الأكثر استخدامًا في دول الاتّحاد الأوروبي، فيما يعدّ موقع "فيسبوك" أكثر منصة تواصل اجتماعي رواجًا، إلى جانب محرك البحث الأميركي "جوجل"؛ كما تعتبر شركة "أمازون" الأميركية، أوسع شركات التجارة الإلكترونية انتشارًا؛ لذلك يعمل الاتحاد الأوروبي على تفعيل خطته لتحقيق الاستقلال في المجال الرقمي.

الذكاء الاصطناعي

عقدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، مؤتمرًا صحفيًا، بخصوص الاستراتيجية الرقمية للاتحاد الأوروبي، في شباط/ فبراير الماضي، ونُشرت الإستراتيجية في تقريرين منفصلين، هما الذكاء الاصطناعي، وإستراتيجية البيانات في أوروبا، وتهتم الإستراتيجية الجديدة بحماية القيم الأوروبية في مجال التكنولوجيا الرقمية.

وطبقًا لملخص الخطة المنشورة على موقع الاتحاد الأوروبي، سيتم تشكيل مناخ رقمي أكثر ارتباطًا بالقيم والقواعد الأوروبية من أجل السلع والخدمات التي تركز على استخدام البيانات؛ علاوة على ذلك، تهدف الخطة لإظهار الإمكانات اللازمة من أجل تطور تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، والمساهمة في تحقيق السيادة الأوروبية في مجال التكنولوجيا في ظل العولمة.

وتهدف الخطة، إلى تمكين مؤسسات القطاع العام والشركات الناشئة من الوصول بصورة أفضل إلى البيانات، من أجل زيادة قدرتها على استخدام الذكاء الاصطناعي بشكل أكثر فاعلية؛ كما يوضّح نص الإستراتيجية الطريقة التي ستتم بها مشاركة البيانات غير الشخصية من أجل تحقيق مفهوم سوق أكثر عدالة وشفافية.

(pixbay)

وأعربت فون دير لاين، عن رغبتها في أن "يساهم التحول الرقمي في تعزيز قوة الاقتصاد الأوروبي". وأشارت إلى أن "أوروبا تعد رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي"، مضيفةً أنّنا "نرغب في إكساب التطور في مجال الذكاء الاصطناعي زخمًا أكثر ونرغب في جذب استثمارات في هذا المجال بقيمة 20 مليار يورو سنويًا".

تطوير الذكاء الاصطناعي

ومن أبرز النقاط الملفتة للنظر في الخطة الإستراتيجية للاتحاد الأوروبي؛ استخدام البيانات بشكل أكثر فاعلية من أجل عمل السوق الأوروبية بكفاءة أكبر، ومن أجل تطور الذكاء الاصطناعي.

ويُعد استخدام البيانات من أهم متطلبات التعلم العميق، الذي يعد بدوره أهم عناصر الذكاء الاصطناعي في يومنا الحالي، إلى جانب تغذية خوارزميات معينة بالبيانات ومن ثم التعرف على تلك البيانات واستخدامها دون تدخل الإنسان هي تعني التعليم المتعمق.

الضرائب الرقمية

وتسعى أوروبا لتطبيق نظام الضرائب الرقمية على عمالقة شركات التكنولوجيا؛ اتخذت فرنسا هذه الخطوة بعد إقرارها من مجلس الشيوخ الفرنسي، الشهر الماضي.

وطبقا للقانون ستلتزم شركات التكنولوجيا في فرنسا مثل "فيسبوك" و"أمازون" و"جوجل"، بدفع ضرائب تصل إلى 3 في المئة من إيراداتها، إذ يلزم القانون، بدفع الضرائب شركات التكنولوجيا التي تحقق مبيعات في فرنسا بقيمة 25 مليون يورو (27.5 مليون دولار) سنويا، و750 مليون يورو (825 مليون دولار) مبيعات على مستوى العالم.

وطبقا لتقرير "أكبر 100 شركة وفقًا لقيمتها السوقية عام 2019"، نُشر من قبل مركز الإحصاءات الألماني، إن أكبر 10 شركات في العالم بينها 7 شركات تعمل في قطاع التكنولوجيا 5 منها شركات أمريكية هي ("آبل"، "مايكروسوفت"، "ألفابيت"، "أمازون"، "فيسبوك")، والشركتان الأخيرتين هما صينيتان ("علي بابا" و"تينسنت هولدينغ").