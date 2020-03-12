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"آبل" تصدر تعليمات حول تنظيف هواتفها تحسبا من كورونا

تاريخ النشر: 12/03/2020 - 09:55

"آبل" تصدر تعليمات حول تنظيف هواتفها تحسبا من كورونا
توضيحية (pixabay)
عرب ٤٨

نشر موقع شركة "آبل" مجموعة من النصائح والإرشادات المتعلقة بكيفية المحافظة على الهواتف الذكية خالية من الجراثيم، تحسبًا من انتشار فيروس كورونا المستجد حول العالم.

ووفق دراسات علمية، فإن الهواتف تمثل أرضا خصبة للجراثيم والفيروسات، وتشكل مساحة حاضنة للفيروسات مما تبقيها على سطح الهاتف لأيام.

ونشرت "آبل" في موقعها إرشادات في كيفية تنظيف الهاتف قائلة إنه "باستخدام الكحول بنسبة 70 في المئة أو مناديل التطهير، يمكنك مسح الأسطح الصلبة والتي لا مسام لها لمنتج آبل بلطف، مثل الشاشة أو لوحة المفاتيح أو الأسطح الخارجية الأخرى".

ونقل موقع التقني "ايت نيوز" (Ait news)، أن آبل توصي بإيقاف تشغيل الجهاز أولا، وتجنب استخدام مواد التبييض أو إغراق الجهاز في مواد التنظيف، أو السماح بدخول الرطوبة إلى أي فتحة من الجهاز.

وبحسب مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها، فإن المطهرات التي تحتوي على 60 في المئة من الكحول على الأقل، أثبتت فعاليتها في القضاء على الجراثيم.

ويرى الباحث التقني في "آبل" ، جيمس ديكرسون، أن عدد المرات التي ينبغي تنظيف الهاتف فيها، يختلف باختلاف طبيعة المهام والأعمال التي يؤديها حامله، فالطبيب الذي يختلط بالمرضى عليه أن ينظف جهازه عدة مرات، بينما بمقدور المستخدم العادي أن يقوم بذلك على نحو أقل، أي أن الأمر يتوقف على حجم التفاعل مع الآخرين.

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#شركة آبل
#فيروس كورونا
#إرشادات
#تنظيف الهاتف
#جراثيم والفيروسات
#أسطح الهواتف
#كحول
#مناديل التطهير

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