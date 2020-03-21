مايكروسوفت تنشر فيديو تشويقيًا لـ"ويندوز 10" الجديد.. تعرفوا عليه

نشرت شركة التكنولوجيا الأميركية، "مايكروسوفت"، مقطع فيديو تشويقيًا للتصميم الجديد لنظام التشغيل الخاص بها، "ويندوز 10"، جاء ذلك احتفالًا ببلوغ عدد مستخدمي النظام أكثر من مليار مستخدم في وقت سابق من الأسبوع الجاري.

وفي منشور على منصة "إنستغرام"، المملوك لشركة فيسبوك، عرض رئيس قسم الأجهزة وويندوز لدى مايكروسوفت، بانوس باناي، مقطع الفيديو الذي يكشف عن التغييرات التي ستطرأ على واجهة المستخدم في قائمة (ابدأ) Start، خاصة " Live Tiles".

وتخطط مايكروسوفت للتقليل من ألوان الواجهة في قائمة (ابدأ)؛ لتبسيط الوصول إلى التطبيقات وتسهيله. كما يبدو أن الشركة تعمل على تحسين نظام التصميم "Fluent Design" في نظام ويندوز 10، لتضيف المزيد من القوائم الحديثة، ويشمل ذلك تطبيق (الملفات)Files" ".

ويشمل الفيديو أيضًا العديد من التغييرات التي تعتزم مايكروسوفت إجراءها على أيقونات ويندوز التي بدأت إطلاقها حديثًا، ثم إن مايكروسوفت بدأت تدريجيًا في تحديث تطبيقات ويندوز 10 المُضمَّنة مع أيقونات ملونة وجديدة، قبيل جهدها الأكبر لتحديث نظام التشغيل مع نظام "ويندوز 10 إكس" المخصص للأجهزة الثنائية الشاشة، مثل: (سيرفس نيو) "Surface Neo" .

يُشار إلى أن الفيديو التشويقي يأتي قبل أيام من حدث مايكروسوفت الرقمي المقرر في 30 آذار/ مارس الجاري، حيث ستعلن عن اشتراكات للمستهلكين من خدمتها المكتبية (مايكروسوفت 365). ويُتوقع أن تدمج مايكروسوفت تطبيقات أوفيس، و(مايكروسوفت تيمز) "Microsoft Teams"، ومدير كلمات المرور، وبعض المزايا العامة الموجهة للمستهلكين في اشتراك شهري.