شركة "آبل" تدخل المجال الطبي وتصنع ملايين الكمامات للأطباء

تخلت شركة "آبل" الأميركية حالياعن إنتاج الأجهزة الإلكترونية، وأدخلت خطا جديد لتصنيع معدات طبية واقية، تماشيا مع التوجه العالمي لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأعلن المدير التنفيذي للشركة، تيم كوك، عبر حسابه بموقع "تويتر"، أن "آبل" تعمل على إنتاج 20 مليون كمامة مخصصة للأطباء والممرضين.

وقال كوك في مقطع فيديو على "تويتر" إن "عدد الكمامات التي بإمكاننا تصنيعها عبر وكلائنا يزيد على 20 مليونا حول العالم. نحن نعمل باستمرار وعن كثب مع الحكومات على كافة المستويات، للتأكد على أنها يتم التبرع بها للمناطق الأكثر احتياجا".

Apple is dedicated to supporting the worldwide response to COVID-19. We’ve now sourced over 20M masks through our supply chain. Our design, engineering, operations and packaging teams are also working with suppliers to design, produce and ship face shields for medical workers. pic.twitter.com/3xRqNgMThX — Tim Cook (@tim_cook) April 5, 2020

وسلمت الشحنة الأولى من إنتاج "آبل" الجديد من الأقنعة، إلى مستشفى في وادي سانتا كلارا بولاية كاليفورنيا، في وقت سابق من الأسبوع الجاري.

وصنعت المنتجات في الولايات المتحدة والصين، مشيرا إلى أن الشركة تتبع طرق تصنيع فريدة من نوعها.

وقال أكبر مسؤول في الشركة، إن ردود فعل الأطباء على المنتجات الجديدة ستكون مهمة، من أجل إدخال التعديلات اللازمة عليها إن تطلب الأمر.

وفي وقت سابق، صدّرت آبل ساعة شهيرة استعملت في المجال الطبي إلى جانب الرياضي، لكنها المرة الأولى التي تصمم أو نتتج بها الشركة معدات طبية لمكافحة وباء "كوفيد 19"، لتسير على خطى مؤسسات عملاقة أخرى مثل "جنرال موتورز" و"تسلا".