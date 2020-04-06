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شركة "آبل" تدخل المجال الطبي وتصنع ملايين الكمامات للأطباء

تاريخ النشر: 06/04/2020 - 09:03

شركة "آبل" تدخل المجال الطبي وتصنع ملايين الكمامات للأطباء
(أ ب)
عرب ٤٨ / الأناضول

تخلت شركة "آبل" الأميركية حالياعن إنتاج الأجهزة الإلكترونية، وأدخلت خطا جديد لتصنيع معدات طبية واقية، تماشيا مع التوجه العالمي لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأعلن المدير التنفيذي للشركة، تيم كوك، عبر حسابه بموقع "تويتر"، أن "آبل" تعمل على إنتاج 20 مليون كمامة مخصصة للأطباء والممرضين.

وقال كوك في مقطع فيديو على "تويتر" إن "عدد الكمامات التي بإمكاننا تصنيعها عبر وكلائنا يزيد على 20 مليونا حول العالم. نحن نعمل باستمرار وعن كثب مع الحكومات على كافة المستويات، للتأكد على أنها يتم التبرع بها للمناطق الأكثر احتياجا".

وسلمت الشحنة الأولى من إنتاج "آبل" الجديد من الأقنعة، إلى مستشفى في وادي سانتا كلارا بولاية كاليفورنيا، في وقت سابق من الأسبوع الجاري.

وصنعت المنتجات في الولايات المتحدة والصين، مشيرا إلى أن الشركة تتبع طرق تصنيع فريدة من نوعها.

وقال أكبر مسؤول في الشركة، إن ردود فعل الأطباء على المنتجات الجديدة ستكون مهمة، من أجل إدخال التعديلات اللازمة عليها إن تطلب الأمر.

وفي وقت سابق، صدّرت آبل ساعة شهيرة استعملت في المجال الطبي إلى جانب الرياضي، لكنها المرة الأولى التي تصمم أو نتتج بها الشركة معدات طبية لمكافحة وباء "كوفيد 19"، لتسير على خطى مؤسسات عملاقة أخرى مثل "جنرال موتورز" و"تسلا".


#آبل
#فيروس كورونا
#كورونا
#كمامات
#تصنيع

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