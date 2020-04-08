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"سامسونغ" تتوقف عن دعم هاتفين أمنيًا.. ما هي مدة الاستهلاك؟

تاريخ النشر: 08/04/2020 - 09:05

"سامسونغ" تتوقف عن دعم هاتفين أمنيًا.. ما هي مدة الاستهلاك؟
جالاكسي إس7 إيدج (توضيحية Pixabay)
عرب ٤٨

بعد أن أعلنت شركة "سامسونغ" رسميًا عن توقفها بدعم اثنين من أشهر هواتفها الذكية، أمنيًا، والتي أخرجتهما إلى الأسواق في سنوات مضت، وهما؛ "جالاكسي إس7" (Galaxy S7)، و"جالاكسي إس7 إيدج" (Galaxy S7 Edge). هل يمكن للمستخدم أن يشعر بأمان بعد خطوة كهذه؟ وهل للمستخدم أن يخضع لثقافة الاستهلاك الدورية أمام قوة العرض للشركات الكُبرى عالميًا؟

وأوقفت "سامسونغ" الدعم لهذين الهاتفين، بعد مرور 4 سنوات على إصدارهما منذ العام 2016، ومن اليوم لن يستقبل الهاتفان أي تحديثات برمجية من الشركة.

وحصل الجهازان الذكيان على آخر تحديث أمني، خلال شهر آذار/ مارس الماضي، وهو آخر تحديث لهما، وكان الهاتفان كما كل جهاز يحصل على تحديث أمني دوريًا كل 3 أشهر، ومع ذلك، فهناك هاتف ثالث من سلسلة "جالاكسي إس7" سيستمر في الحصول على التحديثات الأمنية كل ثلاثة أشهر، وهو "جالاكسي إس7 أكتيف" (Galaxy S7 Active).

ويُذكر أن شركة "سامسونغ"، أوقفت إطلاقها التحديثات الأمنية للعديد من إصداراتها والتي لا تعتبر من منتجاتها الرئيسية، وهم؛ "جالاكسي أي3" (Galaxy A3)، و"جالاكسي أي7" (Galaxy A7)، اللذان أُطلقا في عام 2017، وهاتف "جالاكسي أي8 بلس" (Galaxy A8 Plus) الذي أُطلق في عام 2018.


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