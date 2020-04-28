كورونا يلغي "خطط الإنتاج المكثف" لشركة "آبل" هذا العام

ألغى فيروس كورونا المستجد خطط "الإنتاج المكثف" للإصدارات الرئيسية من هواتف "آيفون"، المرتقب إطلاقها في خريف العام الجاري، وفقا لما ذكرته صحيفة "وول ستريت جورنال"، اليوم الثلاثاء.

وأوضحت الصحيفة، أن شركة "آبل" خفضت عدد الأجهزة التي تعتزم إنتاجها في النصف الثاني من العام الجاري، بنحو 20 في المئة.

واتخذت الشركة هذه الخطوة، لكون فيروس كورونا أثر وبشكل كبير على طلب المستهلكين عالميا، وعطل نشاط التصنيع في كافة أنحاء آسيا، حيث تعتمد شركة "آبل" على موردين من هذه القارة.

وأضاف تقرير "وول ستريت جورنال"، أن "آبل" ماضية في خططها لإطلاق 4 طرز جديدة من "آيفون" في وقت لاحق هذا العام، حيث ينتظر محبو العلامة التجارية الشهيرة صدور الهواتف في أيلول/ سبتمبر كالمعتاد.

وستكون الطرز الجديدة مزودة بقدرات اتصال الجيل الخامس، التي من المتوقع أن تقلص زمن الاستجابة وتوفر اتصالا أكثر سرعة بالإنترنت.

وفي الولايات المتحدة، أثر فيروس كورونا بشدة على الاقتصاد، وأظهرت بيانات حديثة أن أكثر من 26 مليون شخص التحقوا بركب العاطلين عن العمل بغضون شهر واحد فقط، بسبب الوباء.

ويشار إلى أن الولايات المتحدة أكثر دول العالم تضررا من "كوفيد 19"، بما يزيد على مليون مصاب وأكثر من 50 ألف وفاة.