  2. علوم وتكنولوجيا
  3. أخبار التكنولوجيا

كورونا يلغي "خطط الإنتاج المكثف" لشركة "آبل" هذا العام

تاريخ النشر: 28/04/2020 - 08:49

كورونا يلغي "خطط الإنتاج المكثف" لشركة "آبل" هذا العام
توضيحية (pixabay)
عرب ٤٨

ألغى فيروس كورونا المستجد خطط "الإنتاج المكثف" للإصدارات الرئيسية من هواتف "آيفون"، المرتقب إطلاقها في خريف العام الجاري، وفقا لما ذكرته صحيفة "وول ستريت جورنال"، اليوم الثلاثاء.

وأوضحت الصحيفة، أن شركة "آبل" خفضت عدد الأجهزة التي تعتزم إنتاجها في النصف الثاني من العام الجاري، بنحو 20 في المئة.

واتخذت الشركة هذه الخطوة، لكون فيروس كورونا أثر وبشكل كبير على طلب المستهلكين عالميا، وعطل نشاط التصنيع في كافة أنحاء آسيا، حيث تعتمد شركة "آبل" على موردين من هذه القارة.

وأضاف تقرير "وول ستريت جورنال"، أن "آبل" ماضية في خططها لإطلاق 4 طرز جديدة من "آيفون" في وقت لاحق هذا العام، حيث ينتظر محبو العلامة التجارية الشهيرة صدور الهواتف في أيلول/ سبتمبر كالمعتاد.

وستكون الطرز الجديدة مزودة بقدرات اتصال الجيل الخامس، التي من المتوقع أن تقلص زمن الاستجابة وتوفر اتصالا أكثر سرعة بالإنترنت.

وفي الولايات المتحدة، أثر فيروس كورونا بشدة على الاقتصاد، وأظهرت بيانات حديثة أن أكثر من 26 مليون شخص التحقوا بركب العاطلين عن العمل بغضون شهر واحد فقط، بسبب الوباء.

ويشار إلى أن الولايات المتحدة أكثر دول العالم تضررا من "كوفيد 19"، بما يزيد على مليون مصاب وأكثر من 50 ألف وفاة.


#آيفون
#آبل
#الولايات المتحدة
#الاقتصاد
#فيروس كورونا

حوارات

"دمٌ على حجر": سقوط يافا والفعل المقاوم بين خذلان الحماة وانهيار الحامية
"دمٌ على حجر": سقوط يافا والفعل المقاوم بين خذلان الحماة وانهيار الحامية

2020-04-25

حوار | سقوط حيفا: الواقع الديموغرافي خدم العصابات الصهيونية
حوار | سقوط حيفا: الواقع الديموغرافي خدم العصابات الصهيونية

2020-04-18

حوار | العرب هم الأكثر تضررا من الأزمة الاقتصادية الناتجة عن كورونا
حوار | العرب هم الأكثر تضررا من الأزمة الاقتصادية الناتجة عن كورونا

2020-04-11

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

هونغ كونغ: علماء يطوّرون طبقة مضادة للفيروسات تحمي الأسطح 90 يومًا
هونغ كونغ: علماء يطوّرون طبقة مضادة للفيروسات تحمي الأسطح 90 يومًا

2020-04-27

سويسرا: سوار تتبع للدورة الشهرية يتبناه باحثون لرصد كورونا
سويسرا: سوار تتبع للدورة الشهرية يتبناه باحثون لرصد كورونا

2020-04-27

أستراليا تطلق تطبيقًا لرصد أي احتكاك مع مصابين بكورونا
أستراليا تطلق تطبيقًا لرصد أي احتكاك مع مصابين بكورونا

2020-04-26

الأكثر قراءة

عودة تدريجية للمدارس بدءًا من الأحد المقبل

عودة تدريجية للمدارس بدءًا من الأحد المقبل

2020-04-27
ارتفاع عدد قتلى الغارات الإسرائيلية في ريف دمشق إلى 7

ارتفاع عدد قتلى الغارات الإسرائيلية في ريف دمشق إلى 7

2020-04-27
مندلبليت يتهم نتنياهو بالتآمر عليه لإسقاطه

مندلبليت يتهم نتنياهو بالتآمر عليه لإسقاطه

2020-04-27
النقب: مصرع شابين وإصابة آخرين بحادث طرق

النقب: مصرع شابين وإصابة آخرين بحادث طرق

2020-04-27
لبيد مستعد للتعاون مع نتنياهو لمنع غانتس من رئاسة الحكومة

لبيد مستعد للتعاون مع نتنياهو لمنع غانتس من رئاسة الحكومة

2020-04-27