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"سناب تشات" تتيح لمستخدميها تصدير القصص لتطبيقات خارجية

تاريخ النشر: 03/05/2020 - 17:01

"سناب تشات" تتيح لمستخدميها تصدير القصص لتطبيقات خارجية
(تويتر)
عرب ٤٨

أطلقت شركة "سناب" المطورة لتطبيق التواصل المرئي (Snap Chat)، أول من أمس الجمعة، ميزة جديدة تتيح للمستخدم تصدير الصور ومقاطع الفيديو التي التقطها بعدسة "سناب تشات" إلى تطبيقات أخرى.

وتعاقدت الشركة مع عدد لا بأس به من مطوّري التطبيقات، على أن تُترك لهم مسألة اختيار إبقاء منشورات القصص موجودة لمدة تصل إلى سبعة أيام، بدلًا من الحد القياسي الذي يبلغ 24 ساعة.

ومكّنت الشركة المستخدمين من ربط حساباتهم بالتطبيقات التي تدعم الميزة، سعيًا لزيادة عدد المطلعين على المحتوى الشخصي للمستخدمين، وزيادة الإقبال الخارجي على التطبيق الذي سيصبح أكثر رواجًا بعد هذه الميزة.

وسهّلت الميزة الجديدة التي أطلق عليها اسم (App Stories)، نشر محتوى الشركة على نطاق أوسع بالرغم من أنها لن تكسب المال من وراءها، إذ سمحت بعرض المحتوى للمستخدمين الذين لا يستخدمون التطبيق حاليًا أساسًا.

وادّعت الشركة أن ميزة (App Stories) ستوفّر على مطور التطبيقات الذي يدعمها حاجة تطوير ميزة القصص الخاصة به من الألف إلى الياء، وبذلك ستزيد من رواج تطبيقه حديث النشأة.

وازداد عدد المستخدمين النشطين يوميًا في التطبيق، أواخر عام 2019، بنسبة 17% مقارنة بالعام الذي سبقه، كما بلغت إيرادات عام 2019 نحو 1.7 مليار دولار، بزيادة بنسبة 45% مقارنة بإيرادات عام 2018 البالغة 1.2 مليار دولار.


#سناب تشات
#قصص سنابتشات
#وسائل التواصل الاجتماعي

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