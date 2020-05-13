"إنستغرام" تطلق ميزات جديدة لمكافحة التنمر

أطلقت منصة مشاركة الصور ومقاطع الفيديو "إنستغرام"، المملوكة لشركة "فيسبوك"، أمس الثلاثاء، عددًا من الميزات التي تهدف إلى مكافحة التنمر عبر مساعدة المستخدمين على إدارة التفاعلات غير المرغوب فيها.

وقالت "إنستغرام" إن "الميزات الجديدة ستمكّن المستخدم من إزالة العديد من التعليقات السلبية، بالإضافة إلى حظر العديد من الحسابات التي تنشر تلك التعليقات السلبية دفعةً واحدة".

وأوضحت إنه "لتفعيل هذه الميزات في نظام iOS، يمكن النقر على أي تعليق، واختيار أيقونة النقاط في الزاوية العليا اليمنى، ثم النقر على خيار إدارة التعليقات (Manage Comments) لاختيار ما يصل إلى 25 تعليقًا وإزالتهم".

وأضافت أنه "يمكن الضغط مُطوّلًا، في نظام أندرويد، على أي تعليق لإزالته وحظر الحساب الذي كتبه ثم تقييد نشاطه"، كما شجّعت الشركة التعليقات الإيجابية عبر ميزة التعليقات المُثبَّتة (Pinned Comments)، التي تمكّن المستخدمين من ترويج التعليقات الإيجابية عبر تثبيت بعضها أعلى التعليقات.

وستخلّص المنصة مستخدميها من مشكلة الإشارات غير المرغوب فيها عبر السماح لهم بتحديد الحسابات التي يمكنها الإشارة إليهم في المنشورات، ويشمل ذلك، اختيار جميع الناس، أو الحسابات المُتابَعة، أو لا أحد، بالإضافة إلى تقييد الإشارة إلى المستخدمين في التسميات التوضيحية، والقصص.