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الصين تعتزم إرسال روبوت لاستكشاف المريخ

تاريخ النشر: 25/05/2020 - 15:54

الصين تعتزم إرسال روبوت لاستكشاف المريخ
(Pixabay)
عرب ٤٨/ أ ف ب

أعلنت الشركة الصينية لعلوم وتكنولوجيا الفضاء، اليوم الإثنين، نيتها وضع مسبار في مدار حول المريخ، وإنزال روبوت لاستكشاف سطح الكوكب ودراسته في تموز/ يوليو القادم.

واستثمرت بكين مليارات الدولارات في برنامجها الفضائي في محاولة للّحاق بخصمها الولايات المتحدة وتأكيد مكانتها كقوة عالمية كبرى، عبر مشاريع فضائية الجديدة كإرسال رواد فضاء صينيين إلى القمر، وامتلاك محطة فضائية بحلول العام 2022.

وأوضحت الشركة في بيان صدر عنها أمس الأحد، أن تغطية المسافة بين الأرض والمريخ التي تقارب 55 مليون كيلومتر تقريبًا، والتي تتغير باستمرار بسبب مداراتهما الكوكبية، ستستغرق أشهرًا عدة.

ونفّذت الصين مهمة مماثلة على كوكب القمر في كانون الثاني/ يناير العام الماضي، إذ وضعت مركبة صغيرة على الجانب المظلم من سطح القمر لتصبح الدولة الأولى التي تقوم بذلك الأمر.

وتعتزم الولايات المتحدة التي أرسلت أربع مركبات استكشافية إلى المريخ، إطلاق مركبة خامسة هذا الصيف، لتصل إلى نفس الوجهة في شباط/ فبراير عام 2021، كما ستطلق دولة الإمارات أول مسبار عربي إلى المريخ في 15 تموز/ يوليو من اليابان.

ملف خاص | من النكبة إلى "الصفقة"

#المريخ
#الصين
#الولايات المتحدة
#الإمارات

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