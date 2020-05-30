"زين" تطبيق يستنسخ "تك توك".. لكنه يوزّع الأموال على مستخدميه!

يستنسخ تطبيق "زين" مميزات منافسه "تك توك" بكامل حالاتها، إذ أن واجهتهما متطابقة تمامًا كما أن طريق البث الرأسيّة للفيديوهات هي ذاتها، لكن التطبيق الجديد يميز نفسه بحث المستخدمين على الاشتراك ومشاهدة مقاطع الفيديو وإقناع الآخرين بذلك.

أطلق "زين" في بداية شهر أيار/ مايو، إلا أنه أصبح الآن التطبيق المجاني الأول في "متجر تطبيقات آبل"، كما ظهر ضمن التطبيقات العشرة الأوائل في "متجر جوجل" أيضًا.

ويختلف "زين" عن "تك توك" بموقت العد التنازلي مع علامة الدولار في المنتصف، التي تحوم فوق كل فيديو، بحيث يمتلئ المؤقت ويعطيك نقاطًا أثناء مشاهدة مقاطع الفيديو، ومن المفترض أن يكون المستخدم قادرًا على استرداد تلك النقاط لاحقًا على شكل بطاقات نقدية أو بطاقات هدايا.

وطورت شركة "كوايشو" الصينية الناشئة تطبيق "زين" للتنافس في مجال تطبيقات الفيديو في الصين، وتدير الشركة أحد أكبر تطبيقات الفيديو في البلد، الذي يأتي في المرتبة الثانية بعد "دويِن"، النسخة الصينية من "تك توك"، ولدى كوايشو أكثر من 300 مليون مستخدم نشط يوميًا في الصين.

وتبنّت كوايشو أسلوب الدفع للمشاهدين من أجل النمو في الصين، وتجني الشركة المال عن طريق بيع الإعلانات، وتلقت كوايشو حديثًا استثمارًا بقيمة 2 مليار دولار من "تينسنت"، عملاقة التكنولوجيا الصينية المطورة لمنصة "وي تشات".

وكشف تقرير صادر في شهر كانون الثاني/ ديسمبر أن الاستثمار كان يهدف إلى مساعدة "تينسنت" على احتواء تهديد "بايت دانس"، الشركة المطورة لتطبيق "تك توك"، ويبدو أن توسع كوايشو في الولايات المتحدة هو امتداد لهذا الهدف، حيث تستخدم الشركة الإستراتيجية نفسها لمواجهة "بايت دانس" وإيجاد مساحة في السوق.

ويتعلق النمو السريع لتطبيق "زين" بوجود مستخدمين يحصلون عن المال مقابل مشاهدة مقاطع الفيديو، إلى جانب جعل المستخدمين الحاليين يجلبون مشتركين جدد، وهناك لافتة كبيرة في التطبيق تعد بمبلغ 110 دولارات إذا كان بإمكان المستخدم جعل خمسة أشخاص يشتركون مع استمرار هؤلاء الأشخاص باستخدام التطبيق بانتظام.

ويوجد ضمن التطبيق العديد من الفيديوهات، وذلك لأنه قادر على سحب المحتوى من كوايشو، ويأتي معظم فيديوهات "زين" في الوقت الحالي من كوايشو.

وعلى غرار "تك توك"، فإن "زين" ينقلك مباشرة لمشاهدة مقاطع الفيديو عند تشغيل التطبيق، وفي حال كنت ترغب في كسب المكافآت، فعليك الاشتراك وتوفير بعض المعلومات الشخصية إلى "زين"، ولا يوجد خيار لإنشاء حساب مباشرة مع "زين"، بل يجب ربطه ببعض الخدمات الأخرى، مثل جوجل أو فيسبوك أو تويتر أو رقم الهاتف.