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"كرو دراغون" التابعة لـ"سبايس إكس" تلتحم بمحطة الفضاء الدولية

تاريخ النشر: 31/05/2020 - 18:40

"كرو دراغون" التابعة لـ"سبايس إكس" تلتحم بمحطة الفضاء الدولية
رائدا الفضاء داخل المركبة قبيل الالتحام (أ ب)
عرب ٤٨

التحمت المركبة "كرو دراغون" التابعة لشركة "سبايس إكس"، اليوم الأحد، محطة الفضاء الدولية، واستغرق استكمال التحام المركبة والمحطة بضع دقائق، بحسب ما أفادت وكالة "فرانس برس" للأنباء.

وتواجد على متن المركبة رائدا فضاءٍ من وكالة الفضاء الأميركية "ناسا"، هما: بوب بنكن وداغ هيرلي، وهما مخضرمان في برنامج المكوكات الفضائية الذي أوقف في العام 2011.

المركبة غداة انطلاقها (أ ب)

وأبلغ أحدهما مركز المراقبة بـ"اكتمال الالتحام".

وقال: "إنه لشرف كبير أن أكون جزءا صغيرا من هذا الجهد الذي استغرق تسع سنوات منذ آخر مرة التحمت فيها مركبة فضائية أميركية بمحطة الفضاء الدولية".

رائدا الفضاء قبل انطلاقهما (أ ب)

وبعد الالتحام سيتم ضغط الممر الذي يربط المركبة بالمحطة في عملية تستغرق نحو ساعة، يمكن بعدها فتحه.

ملف خاص | من النكبة إلى "الصفقة"

#كرو دراغون
#مركبة "كرو دراغون"
#سبايس إكس
#وكالة الفضاء الأميركية
#ناسا
#محطة الفضاء الدولية

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