ما هي الروبوتات الأكثر استخداما حول العالم لمحاربة كورونا؟

قامت العديد من الشركات التكنولوجية في مختلف أنحاء العالم بصناعة روبوتات لمحاربة وباء فيروس كورونا، غير أن ثمة 5 أنواع منها قدمت جهودا مميزة في مكافحة آثار تلك الجائحة على الصعيدين الصحي والاجتماعي.

نشرت صحيفة "الغارديان" البريطانية تقريرا توضح فيه مساهمة الأصناف الخمسة من "الكائنات الآلية" في مواجهة كورونا والعمل على التخفيف من أضراره في كافة مناحي الحياة،

سنغافورة

يقوم روبوت"الكلب الأصفر" على الدوام بتذكير رواد الحديقة بضروة الالتزام بمبدأ التباعد الاجتماعي والحث عليه.

ففي سنغافورة، تبذل الروبوتات ما في وسعها للتغلب على مرض كوفيد-19، وتلعب أدورا هامة بدءا من تطهير المستشفيات حتى بتوصيل البقالة.

وتم تجهيز تلك الآلات المتحركة بالعديد من الكاميرات وأجهزة الاستشعار، والتي يمكن استخدامها للكشف عن المخالفين وبث التحذيرات المسجلة مسبقًا، ولكن السلطات المحلية لم تنس أن تطمئن السكان بأن تلك "الكلاب" ليست أداة لجمع أي بيانات شخصية.

بريطانيا

من بريطانيا (أ ب)

وفي مدينة ميلتون كينز، شمال غربي العاصمة البريطانية لندن، يقوم فريق كبير من الروبوتات بتوصيل الطعام وبضائع المتاجر الصغيرة إلى السكان الجياع والمحتاجين.

ويسير كل روبوت منها على ست عجلات وبسرعة قصوى تصل إلى 4 أميال في الساعة الواحدة، ويصل ارتفاعه إلى مستوى ركبة الإنسان البالغ، مما يجعله أداة مثالية لتلبية حاجات الناس.

وأوضحت صحيفة "الغارديان" أن أصحاب المتاجر اعتادوا على التبرع برسوم التوصيل التي يجرى تحصليها من الناس إلى عمال هيئة الرعاية الصحية الوطنية في بريطانية، وأن ذلك سيستمر طالما جائحة كورونا مستمرة.

دنمارك

(تويتر)

انتشرت في الكثير من المستشفيات الصينية روبوتات دنماركية تعمل على تطهير وتعقيم الغرف والأدوات بالأشعة فوق البنفسجية.

وتستخدم تلك الآلات مصابيح الأشعة فوق البنفسجية القوية، التي تدمر الحمض النووي أو الحمض النووي الريبي لأي كائنات دقيقة في النطاق الذي تعمل فيه.

فإن تلك الروبوتات تطهر وتعقم بشكل آمن ومضمون من خلال قدرتها على فهم مخططات المستشفيات المعمارية والتجول في أروقتها وغرفها بدقة، عندما لا يكون الطاقم الطبي متواجدا فيها.

رواندا

قامت الأمم المتحدة بتجهيز دولة رواندا في القارة الأفريقية بخمس روبوتات صنعتها شركة بلجيكية للمساعدة في مكافحة ذلك الفيروس التاجي.

ويمكن للروبوتات فحص درجة حرارة المريض، وتحديد الأشخاص الذين لا يرتدون أقنعة ومراقبة تطورات أعراض المرض. كما يمكن استخدامها لتوصيل الأدوية والأساسيات الأخرى للمصابين.

اليابان

وأما في اليابان، تم استخدام روبوتات لتحل محل الطلاب الذين لم يحضروا احتفالات التخرج بسبب الحجر المنزلي.

واحتوت روبوتات "التواجد عن بعد"، على جهاز كمبيوتر لوحي للرأس، ترتدي رداء التخرج الأكاديمي، وقام كل طالب بإجراء محادثة مع مسؤولي الجامعة خلال حصوله على شهادة التخرج.

وقد أقيم حفل مماثل باستخدام الروبوتات التي بناها الطلاب، في نانجينغ، بالصين.