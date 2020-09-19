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تطبيق جديد لأصحاب الشركات يُتيح لهم إدارة فيسبوك و"إنستغرام"

تاريخ النشر: 19/09/2020 - 10:03

تطبيق جديد لأصحاب الشركات يُتيح لهم إدارة فيسبوك و"إنستغرام"
توضيحية (Pixabay)
عرب ٤٨

أعلنت شركة فيسبوك أنها ستُمكن الشركات من إدارة حساباتها عبر فيسبوك و"إنستغرام" من خلال منصة واحدة بفضل تطبيق جديد من إصدار الشركة.

تتطلع خدمة "فيسبوك بيزنس سوايت" إلى مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة على التكيف مع طريقة جديدة لممارسة الأعمال التجارية خلال الإغلاق العالمي، مما يوفر واجهة فريدة حيث يمكنهم إدارة ملفاتهم الشخصية وصفحاتهم عبر كِلا المنصتين، فيسبوك و"إنستغرام".

وستُتاح الشركات التي تستخدم الخدمة، والتي تعمل عبر الأجهزة المحمولة وسطح المكتب، إمكانية النشر على فيسبوك وإنستاجرام في الوقت ذاته، بالإضافة إلى عرض جميع الإشعارات والتنبيهات في مكان واحد، ومراقبة التحليلات والمعلومات في المنشورات عبر كِلا المنصتين.

وستتمكن الشركات أيضًا من إدارة الرسائل واستلامها من خلال منصات المراسلة الخاصة بالشركة عبر واتساب ومسنجر مما يجعلهم على اتصال مباشر مع العملاء.

إن خدمة ("Facebook Business Suite") متاحة الآن للشركات الصغيرة على مستوى العالم، كما ستتوسع الخدمة لتشمل الشركات الأكبر في العام المقبل، وسيتمكن العملاء من تنزيل تطبيق "آي أو أس" أو "أندرويد" الآن لاستخدامه، وسيتم إعادة توجيه عملاء سطح المكتب تلقائيًا عند تسجيل الدخول إلى حسابات فيسبوك الخاصة بهم.

وقال الرئيس التنفيذي للعمليات في فيسبوك: "مع دخول عدد أقل من العملاء إلى المتاجر والمطاعم أثناء الوباء، كان على الشركات الصغيرة إيجاد طرق جديدة للبيع والوصول إلى العملاء عبر الإنترنت. وتعد أدوات فيسبوك المجانية والإعلانات المخصصة شريان الحياة للعديد من الشركات الصغيرة التي تقوم بهذا الانتقال".

وأضاف: "نحن بصدد إنشاء (Facebook Business Suite) للشركات الصغيرة أولاً، ولكن هذا استثمار طويل الأجل لجعل هذه الواجهة الرئيسية للشركات من جميع الأحجام التي تستخدم فيسبوك ومسنجر وإنستاجرام وواتساب".

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ

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