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"أمازون" تطلق منصتها لألعاب الفيديو على الطلب

تاريخ النشر: 25/09/2020 - 10:45

"أمازون" تطلق منصتها لألعاب الفيديو على الطلب
(توضيحية - أ ب)
عرب ٤٨

أطلقت مجموعة "أمازون" أمس الخميس، منصتها لألعاب الفيديو على الطلب "لونا" التي ستتيح للاعبين الحصول مباشرة على ألعابهم المفضلة عن طريق الحوسبة السحابية على الجهاز الذي يريدونه.

ومع هذه الخدمة الجديدة، تسعى المجموعة المملوكة لجيف بيزوس للتنافس في هذه السوق المقدّرة قيمتها بمليارات الدولارات، مع "جوجل" التي أطلقت منصتها لألعاب الفيديو عبر نظام الحوسبة السحابية في تشرين الثاني/ نوفمبر 2019، و"مايكروسوفت" التي أطلقت أخيرا خدمة "كلاود غايمينغ" للمشتركين في مكتبتها الإلكترونية.

وجرى الإعلان عن اشتراكين: "لونا +" بسعر يبدأ بـ5,99 دولارات شهريا، وهي تتيح للمستخدمين الاستفادة من عدد غير محدد من ساعات اللعب ومكتبة واسعة من ألعاب الفيديو إضافة إلى قناة "يوبيسوفت" بموجب شراكة مع الشركة الفرنسية المطورة لألعاب الفيديو، والتي لم يُكشف عن سعرها بعد، وفق ما أفادت وكالة "فرانس برس" للأنباء.

وعلى سبيل المقارنة، يكلف الاشتراك بخدمة "ستاديا برو" من "جوجل" 9,99 دولارات شهريا، أما في "إكس بوكس غايم باس ألتيمت" التي تشمل منصة للألعاب عن بعد من "مايكروسوفت"، فيمكن الاستفادة منها مقابل 14,99 دولارا في الشهر.

وستُطرح لوحة تحكم يدوي (غايم باد) خاصة بمنصة "لونا" مقابل 49,99 دولارا. وستعمل مباشرة على أجهزة الكمبيوتر الشخصية وحواسيب "ماك" أو أجهزة "فاير تي في" وأيضا مع تطبيقات لـ"آي فون" و"آي باد"، ولاحقا مع الأجهزة العاملة بنظام "أندرويد".

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ

#أمازون
#ألعاب الفيديو

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