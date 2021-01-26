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"فيسبوك" تطور منصّة إخباريّة في بريطانيا

تاريخ النشر: 26/01/2021 - 13:02

"فيسبوك" تطور منصّة إخباريّة في بريطانيا
توضيحية (pixabay)
عرب ٤٨ / أ ف ب

طوّرت شركة "فيسبوك" وأطلقت، اليوم الثلاثاء، في بريطانيا خدمة إخباريّة "فيسبوك نيوز"، التي تبث مقالات صحافية خاصة مقابل عائدات مالية للناشرين.

وأصبحت بريطانيا ثاني بلد في العالم تنشر فيه "فيسبوك" هذه الخدمة التي أطلقتها نهاية 2019 في الولايات المتحدة مع الرغبة في دعم الصحافة وإزالة السمعة التي تلاحقها بالتلكؤ في مكافحة الأخبار الكاذبة.

وقال مدير الشراكات الأوروبية لدى "فيسبوك"، يسبر دوب، في بيان للشبكة إن "فيسبوك نيوز" تشكل "استثمارًا على سنوات عدة سيتيح الصحافة الحقيقية لجماهير جديدة مع تقديم مزيد من الفرص للناشرين على صعيد الإعلانات والاشتراكات".

وسيتلقى الناشرون الصحافيون إيرادات مالية على المضامين غير المتوافرة قبلا على المنصة.

ومن بين وسائل الإعلام البريطانية التي وافقت على عرض "فيسبوك"، صحف بارزة بينها "ذي غارديان" و"فايننشال تايمز"، ومجلة "ذي إيكونوميست"، إضافة إلى "ذي ميرور" و"ديلي مايل"، وأيضا مجلتا "غلامور" و"فوغ"، فضلا عن قناتي "سكاي نيوز" و"تشانل 4".

وأشار يسبر دوب إلى أن "فيسبوك نيوز" التي يمكن للقراء تكييف مضامينها بحسب اهتماماتهم، تطمح إلى "تقريب" المستخدمين من أحدث "القصص التي تؤثر على حياتهم والمجتمع المحيط بهم".

ويأتي هذا الإطلاق في ظل أزمة مستشرية يعيشها قطاع الصحافة الذي يواجه تدهورا في الإيرادات الإعلانية التي تصب بأكثريتها للمجموعات الرقمية العملاقة، وفي المبيعات في ظل طفرة المضامين الإلكترونية المتاحة مجانا في أكثر الأحيان. وقد فاقمت جائحة كوفيد-19 هذا الوضع.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#فيسبوك نيوز
#منصة خدمة إخبارية

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