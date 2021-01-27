"آبل" لمستخدمي "آيفون": حدّثوا نظام التشغيل تحسبا من اختراقات

دعت شركة "آبل" مستخدمي أجهزة "آيفون" و"آيباد" لتحديث أنظمة التشغيل الخاصة بهم على الفور لإصلاح أخطاء أمنية قد تكون استغلت من قبل قراصنة.

وأوضحت عملاقة التكنولوجيا من خلال صفحة الدعم الخاصة بها على الإنترنت أن "3 ثغرات أمنية ربما قد تم استغلالها بشكل نشط".

ولم تفصح شركة "آبل" عن المزيد من التفاصيل حول الثغرات المذكورة، مشيرة إلى أنها "لا تفصح عن مشكلات الأمن أو تناقشها أو تؤكدها حتى يتم إجراء تحقيق وتتوفر تصحيحات أو إصدارات جديدة".

وتُعتبر المشكلة متعلقة بسلسلة استغلال، ما يعني أن المُخترق سيحتاج إلى استغلال مزيد من الثغرات الأمنية حتى يتمكن من تنفيذ العملية بالكامل. وتحفّظت الشركة عن التعليق على أي هجمات.

وأطلقت الشركة إصلاحات الأمان أمس الثلاثاء، كجزء من نظام تشغيلها الجديد (iOS14.4)، والذي يشمل أيضًا إصلاحات لتأخر لوحة المفاتيح ويسمح للكاميرا بقراءة رموز الاستجابة السريعة الأصغر.

وعلّقت شركة "آبل" قائلة إن "مشكلتين أمنيتين تنبعان من ‘ويب كيت‘، وهو محرك تصفح مفتوح المصدر تستخدمه متصفحات ‘سافاري‘ ونظام التشغيل (iOS)".

ودوّنت الشركة في ملاحظات وصف النظام المُحدّث الجديد أنه "قد يتمكن متسلل عن بعد من التسبب في تنفيذ تعليمات برمجية عشوائية".

وتتباهى شركة "آبل" على الدوام بأمان أجهزتها، ولكنها ليست محصنة ضد الثغرات كليًا.

يُذكر أن باحثي "جوجل"، العام الماضي، وجدوا العديد من المواقع الإلكترونية التي تحتوي على رموز تسمح للقراصنة بالتسلل بهدوء إلى أجهزة "آيفون".

وفي ذات الوقت، كشف خطأ في نظام تشغيل (iOS 13) عن تفاصيل جهات الاتصال المخزنة في أجهزة "آيفون" دون الحاجة إلى رمز مرور أو تعريف بيومتري، وهي مشكلة لم تتناولها الشركة علنًا إلا بعد عدة أشهر من الإبلاغ عنها لأول مرة.