كبسولة "سبيس إكس" تتجهز للالتحام بمحطة الفضاء الدولية

من المتوقع أن تلتحم، اليوم السبت، بمحطة الفضاء الدولية كبسولة "كرو دراغون" التابعة لمجموعة "سبايس إكس"، التي تتولى نقل الطواقم البشرية إلى الفضاء لحساب وكالة الفضاء الأميركية (ناسا)، حاملة أربعة رواد.

وتلتحم الكبسولة المسماة "إنديفور" بوحدة "هارموني" قرابة الساعة قُرابة الساعة الثانية عشرة بتوقيت القدس. وستوفر "ناسا" نقلاً حياً للحدث ووقائع احتفال الترحيب بالوافدين الجدد إلى المحطة.

وبالإضافة إلى توما بيسكيه من وكالة الفضاء الأوروبية، يضم طاقم مهمة "كرو-2" رائدي الفضاء الأميركيين شين كيمبروه وميغن ماك آرثر والياباني أكيهيكو هوشيدي.

وهذه المهمة هي الثالث من نوعها تنفذها هذه شركة "سبايس إكس" الخاصة منذ معاودة الولايات المتحدة الرحلات المأهولة إلى الفضاء.

وكانت المركبة أقلعت، فجر الجمعة، من مركر كينيدي للفضاء وسط التصفيق في غرفة التحكم في "سبايس إكس".

وقال كيمبروه لدى دخول المركبة المدار "إنه لأمر رائع أن أعود إلى الفضاء". علما أن الرواد الأربعة جميعهم سبق أن شاركوا في رحلات إلى الفضاء.

وتمكّن مستخدمو الإنترنت من رؤية رواد الفضاء الأربعة يصفقون بحماسة وهم يدخلون المدار بفضل الكاميرا الموجودة في مركبتهم الفضائية "دراغون".

وانفصل الجزء العلوي من صاروخ "فالكون 9" وهبط على منصة في البحر.

وعلّق مؤسِس "سبايس إكس" ومجموعة "تيسلا" لتصنيع السيارات، إلون ماسك، "نحن في فجر حقبة جديدة من استكشاف الفضاء". وشكّل هذا الإقلاع انتصاراً جديداً لشركات ماسك.

تتعاون شركة "سبايس إكس" مع وكالة "ناسا" في مجال النقل الفضائي في وقت تراكم مركبة "ستارلاينر" التابعة لشركة "بوينغ" التأخيرات في رحلاتها التجريبية.

وأدى نجاح أول رحلة تجريبية مأهولة لشركة "سبايس إكس" في أيار/مايو 2020 إلى إنهاء الاحتكار الروسي للرحلات إلى محطة الفضاء الدولية وأعاد للأميركيين القدرة على إنجاز هذا العمل، بعد انتهاء برنامج المكوكات الفضائية "شاتل" عام 2011.

وودّع افراد الطاقم أحباءهم قبل الصعود في ثلاث سيارات "تيسلا" بيضاء، وهو أمر أصبح تقليدا تتبعه شركة "سبايس إكس"، نقلتهم إلى منصة الإطلاق.

وكُتبت بالإنجليزية على لوحات تسجيل السيارات الثلاث عبارات "التدوير" و "إعادة الاستخدام" و "التقليل"، في إشارة إلى أن المهمة تعيد استخدام العناصر التي سبق استخدامها.

وسجلت هذه الرحلة سابقة باستعمال المحرك الذي استُخدم في أول مهمة تجريبية غير مأهولة، علماً أن مركبة "كرو دراغون" الفضائية هي نفسها التي استعين بها في الرحلة التجريبية المأهولة في أيار/مايو الماضي.

بهذه الرحلة، أصبح بيسكيه أول أوروبي يطير في كبسولة "كرو دراغون".

وأطلقت وكالة الفضاء الأوروبية على المهمة اسم "ألفا"، في إشارة إلى "ألفا سنتور"، النظام النجمي الأقرب إلى نظامنا الشمسي.