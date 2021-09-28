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بدءًا من نوفمبر سيتوقف تطبيق "واتساب" عن الخدمة في ملايين الهواتف

تاريخ النشر: 28/09/2021 - 14:56

بدءًا من نوفمبر سيتوقف تطبيق "واتساب" عن الخدمة في ملايين الهواتف
توضيحية (pixabay)
عرب ٤٨ ووكالات

أعلنت منصة "واتساب" للمراسلات التابعة لشركة "فيسبوك" أن تطبيقها سيتوقف عن العمل على مجموعة من الهواتف الذكية القديمة بدءًا من الأول من تشرين الثاني/ نوفمبر.

ستوقف منصة "واتساب" خدمات الدعم لمجموعة من الهواتف الذكية القديمة، العاملة بنظامي "آندرويد" و"آي أو إس".

وأشارت صحيفة "ذي صن" البريطانية، اليوم الثلاثاء، إلى أن الهواتف التي تعمل بالإصدار "4.0.4" من "آندرويد" وما قبله، لن تعود متوافقة مع متطلبات "واتساب"، وهو ما ينطبق أيضا على الأجهزة العاملة بنظام "آي أو إس 9" وما سبقه.

لن يعمل تطبيق "واتساب" على الهواتف التالية

هواتف من شركة "سامسونج": "غالاكسي إس 3 ميني" و"تريند II" و"تريند لايت" و"كور" و"إيس 2".

هواتف من شركة "إل جي": "أوبتيمس إف 7" و"إف 5" و"إل 3 II دوال" و"إف 7 II" و"إف 5 II".

ستتوقف "واتساب" عن خدمة الدعم لهاتف "سوني إكسبيريا" وهاتفي "هواوي"؛ "أسيند ميت" و"أسيند دي 2".

وستتعطل خدمة تطبيق "واتساب" على هواتف "آيفون" من الطرازات "إس إي" و"6 إس" و"6 إس بلاس".

وأوضح موقع "ذي فيرج" الإخباري التقني أنه سيكون بمقدور المستخدمين نقل سجلات المحادثات بما في ذلك الرسائل الصوتية والصور والفيديوهات، عندما يغيرون هواتفهم من نظام "آي أو إس" إلى "آندرويد" أو العكس لاحقا.

وستُتاح هذه الإمكانية في المرحلة الأولى خلال الأسابيع المقبلة لنقل السجلات من هواتف "آي أو إس" إلى هواتف "سامسونغ" الجديدة من طرازي "زي فليب 3" و"زي فولد 3".

أما في المرحلة الثانية، ستدعم الخدمة عمليات النقل بين هواتف النظامين، لكن من غير الواضح متى ستكون هذه الخدمة متاحة لجميع الهواتف.

بودكاست عرب 48

#تطبيق واتساب
#توقف الخدمة

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