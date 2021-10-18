  2. علوم وتكنولوجيا
  3. أخبار التكنولوجيا

"فوكسكون" المُصنِعة لهواتف "آبل" ستتجه لإنتاج سيارات كهربائية

تاريخ النشر: 18/10/2021 - 16:07

"فوكسكون" المُصنِعة لهواتف "آبل" ستتجه لإنتاج سيارات كهربائية
تايوان فوكسكون نموذج عن السيارات الكهربائية ( أ ب)
عرب ٤٨

كشفت الشركة التايوانية،فوكسكون، التي تصنع الهواتف الذكية لشركة "آبل"، وغيرها من العلامات التجارية العالمية، عن خطط اليوم، الإثنين لإنتاج سيارات كهربائية لشركات السيارات بموجب نموذج عقد مماثل.

وصرّح رئيس مجلس إدارة "فوكسكون تكنولوجي غروب" يونغ ليو، أن شركته ستنتج سيارات وحافلات للعلامات التجارية في الصين وأمريكا الشمالية وأوروبا وأسواق أخرى. وقال إنه يمكن للعملاء تعديل مظهرها وخصائصها بما يتناسب مع أسواقهم.

وتدخل فوكسكون، المعروفة أيضًا باسم شركة "هون هاي للصناعات الدقيقة"، سوقًا عالميًا مزدحمًا ويتمّ تقديم السيارات الكهربائية من قبل كلّ شركة تصنيع سيارات معروفة تقريبًا وعشرات من الشركات الناشئة الطموحة.

وقالت الشركة إنه من المقرر إطلاق الطراز الرائد "إي سيدان"، الذي تم تطويره مع شركة التصميم الإيطالية "بينينفارينا"، في العام 2023. وتابعت أن الطراز "إي سيدان" سيتسع لخمسة مقاعد ويبلغ مداه 750 كيلومترًا (470 ميلًا) في الشحنة الواحدة.

وأشار ليو إلى شركتي "فيسكر إنك"، و"يولونغ غروب" التايوانية، المصنعتان للسيارات، بوصفهما عملاء.

وقالت صحيفة "تايوان نيوز" الأسبوع الماضي إن من بين العملاء المحتملين الآخرين "ستيلانتيس"، صانع السيارات الذي تشكل من اندماج شركات فيات وكرايسلر وبيجو، لكن ليو لم يؤكد ذلك.

بودكاست عرب 48

#آبل
#هواتف ذكية
#شركة التايوانية
#سيارات كهربائية
#فوكسكون تكنولوجي غروب

حوارات

د. سامي إرشيد: "إقامة بنك تعاوني عربي يضع مجتمعنا على عتبة التطور والتنمية"
د. سامي إرشيد: "إقامة بنك تعاوني عربي يضع مجتمعنا على عتبة التطور والتنمية"

2021-10-16

د. كركبي - صباح: ازدياد حالات الطلاق وارتباطها بالتغيرات الاقتصادية الاجتماعية
د. كركبي - صباح: ازدياد حالات الطلاق وارتباطها بالتغيرات الاقتصادية الاجتماعية

2021-10-09

70% من الشبان العرب لا يحصلون على شهادة بجروت و40% منهم لا يعملون ولا يتعلمون
70% من الشبان العرب لا يحصلون على شهادة بجروت و40% منهم لا يعملون ولا يتعلمون

2021-10-02

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

دراسة: الزهرة لم يحتضن أي حياة.. كيف أفلتت الأرض من نفس المصير؟
دراسة: الزهرة لم يحتضن أي حياة.. كيف أفلتت الأرض من نفس المصير؟

2021-10-16

"مايكروسوفت" توقف "لينكد-إن" في الصين
"مايكروسوفت" توقف "لينكد-إن" في الصين

2021-10-15

31 دولة تتعهّد بالتعاون لمواجهة هجمات سيبرانية ابتزازية
31 دولة تتعهّد بالتعاون لمواجهة هجمات سيبرانية ابتزازية

2021-10-14

الأكثر قراءة

للجم نسبة الأطباء العرب: الحكومة الإسرائيلية ستستقدم 3 آلاف طبيب يهودي

للجم نسبة الأطباء العرب: الحكومة الإسرائيلية ستستقدم 3 آلاف طبيب يهودي

2021-10-17
خشية من تحوّل الضفة الغربية إلى

خشية من تحوّل الضفة الغربية إلى "مكبّ" للشيكل

2021-10-17
اغتيال مدحت صالح: تزايد مخاطر التصعيد بدل إبعاد احتمالات الحرب

اغتيال مدحت صالح: تزايد مخاطر التصعيد بدل إبعاد احتمالات الحرب

2021-10-17
الإفراج عن الأسيرة نسرين حسن:

الإفراج عن الأسيرة نسرين حسن: "أعتصم أمام حاجز إيريز لإدخالي غزة"

2021-10-17
فاجأت أميركا: الصين اختبرت صاروخا نوويا يفوق سرعة الصوت

فاجأت أميركا: الصين اختبرت صاروخا نوويا يفوق سرعة الصوت

2021-10-17