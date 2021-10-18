"فوكسكون" المُصنِعة لهواتف "آبل" ستتجه لإنتاج سيارات كهربائية

كشفت الشركة التايوانية،فوكسكون، التي تصنع الهواتف الذكية لشركة "آبل"، وغيرها من العلامات التجارية العالمية، عن خطط اليوم، الإثنين لإنتاج سيارات كهربائية لشركات السيارات بموجب نموذج عقد مماثل.

وصرّح رئيس مجلس إدارة "فوكسكون تكنولوجي غروب" يونغ ليو، أن شركته ستنتج سيارات وحافلات للعلامات التجارية في الصين وأمريكا الشمالية وأوروبا وأسواق أخرى. وقال إنه يمكن للعملاء تعديل مظهرها وخصائصها بما يتناسب مع أسواقهم.

وتدخل فوكسكون، المعروفة أيضًا باسم شركة "هون هاي للصناعات الدقيقة"، سوقًا عالميًا مزدحمًا ويتمّ تقديم السيارات الكهربائية من قبل كلّ شركة تصنيع سيارات معروفة تقريبًا وعشرات من الشركات الناشئة الطموحة.

وقالت الشركة إنه من المقرر إطلاق الطراز الرائد "إي سيدان"، الذي تم تطويره مع شركة التصميم الإيطالية "بينينفارينا"، في العام 2023. وتابعت أن الطراز "إي سيدان" سيتسع لخمسة مقاعد ويبلغ مداه 750 كيلومترًا (470 ميلًا) في الشحنة الواحدة.

وأشار ليو إلى شركتي "فيسكر إنك"، و"يولونغ غروب" التايوانية، المصنعتان للسيارات، بوصفهما عملاء.

وقالت صحيفة "تايوان نيوز" الأسبوع الماضي إن من بين العملاء المحتملين الآخرين "ستيلانتيس"، صانع السيارات الذي تشكل من اندماج شركات فيات وكرايسلر وبيجو، لكن ليو لم يؤكد ذلك.