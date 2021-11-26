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لمخالفتهما قواعد مكافحة الاحتكار: غرامة مالية على "آبل" و"جوجل"

تاريخ النشر: 26/11/2021 - 15:02

لمخالفتهما قواعد مكافحة الاحتكار: غرامة مالية على "آبل" و"جوجل"
(أ ب)
عرب ٤٨

فرضت هيئة مكافحة الاحتكار في إيطاليا غرامة بقيمة 20 مليون يورو (22,5 مليون دولار) على مجموعتي "آبل" و"جوجل"، في ثاني قرار من نوعه للهيئة الناظمة في حق شركات تكنولوجية أميركية عملاقة هذا الأسبوع.

وصعدت دول أوروبية في السنوات القليلة الماضية إجراءاتها مستهدفة ممارسات عمالقة التكنولوجيا، فيما يواصل الاتحاد الأوروبي مساعيه لتشديد القوانين.

وقالت الهيئة الإيطالية إنها فرضت غرامة على "آبل" و"جوجل" بمقدار 10 ملايين يورو لكل منهما، لخرقهما القواعد التي ترعى المستهلك بما في ذلك عدم تقديم معلومات كافية للزبائن واللجوء إلى "أساليب هجومية" في استخدام بياناتها لأغراض تجارية.

وجاء في بيان "لم تقدم لا آبل ولا جوجل، معلومات واضحة وفورية بشأن حيازة واستخدام بيانات المستخدم لأغراض تجارية".

وكانت الهيئة الناظمة قد فرضت في وقت سابق هذا الأسبوع غرامة قدرها 200 مليون يورو على آبل وعملاق التجارة الإلكترونية أمازون، لفرضهما قيودا على إمكانية الوصول إلى بعض بائعي منتجات آبل على أمازون.

من ناحيتها توصلت دول الاتحاد الأوروبي، الخميس، إلى موقف مشترك من قانونين من شأنهما فرض رقابة غير مسبوقة على عمالقة التكنولوجيا.

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#آبل
#جوجل
#مكافحة الاحتكار

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