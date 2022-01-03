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"تيسلا" تبيع مليون سيّارة في 2021

تاريخ النشر: 03/01/2022 - 08:54

"تيسلا" تبيع مليون سيّارة في 2021
سيارة "تيسلا" (أ ب)
عرب ٤٨/ أ ف ب

أعلنت شركة "تيسلا" الأميركية لصناعة السيارات الكهربائية أنّها سلّمت في العام 2021 ما يقرب من مليون سيارة حول العالم، أي ما يقرب من ضعف الرقم الذي حقّقته في 2020، في أداء أتى أفضل من المتوقع على الرّغم من مشاكل الإمدادات العالمية.

وقالت تيسلا في بيان، الأحد، إنّها سلّمت في العام المنصرم أكثر من 936 ألف سيارة من جميع الطرازات، في نمو بنسبة 87.4% بالمقارنة مع 2020.

سيارة "تيسلا" (أ ب)

وكانت الشركة الأميركية حدّدت لنفسها في كانون الثاني/يناير 2021 هدف تحقيق زيادة سنوية في عمليات التسليم بنسبة 50% كمعدل وسطي خلال السنوات المقبلة، ما يعني أنّ أداءها على هذا الصعيد في العام الماضي أتى أفضل بكثير من الهدف المحدد.

والمجموعة التي قرّرت نقل مقرّها الرئيسي من بالو ألتو (كاليفورنيا) إلى أوستن (تكساس)، باعت العام الماضي ما مجموعه 911.208 سيارة من طرازيها 3 وY، و24,964 سيارة من طرازيها الفاخرين S وX (سعر السيارة الواحدة من هذين الطرازين يبلغ 90 ألف دولار و100 ألف دولار على التوالي).

وفي الربع الرابع لوحده من العام الماضي سلّمت الشركة 308,600 سيارة، بزيادة 0.9% بالمقارنة مع الربع نفسه من 2020.

وكانت الشركة سلّمت في الربع الثاني من 2021 ما مجموعه 201,250 سيارات، لتتخطّى بذلك للمرة الأولى في تاريخها عتبة الـ200 ألف سيارة مسلّمة خلال فصل واحد.

سيارة "تيسلا" من الداخل (أ ب)

ونجحت تيسلا في أن تتجنّب مشكلات الإمدادات العالمية التي عانى منها في الآونة الأخيرة قطاع صناعة السيارات بأسره حول العالم.

وأوضح مؤسس الشركة إيلون ماسك مؤخراً أنّ تيسلا تمكّنت من التغلّب على الكثير من مشاكل النقص في أشباه الموصلات باستخدامها تصميمات شرائح جديدة وإعادة كتابة برامج معلوماتية.

وفي تشرين الأول/أكتوبر، حصلت تيسلا على طلبية ضخمة قدرها 100 ألف سيارة كهربائية من "هيرتز" يفترض أن تحصل عليها شركة تأجير السيارات بحلول نهاية العام الجاري.

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#تيسلا
#مبيعات تيسلا 2021
#إيلون ماسك

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