ما هي أفضل مواقع التسوق الإلكتروني؟

يتيح التسوق عبر الإنترنت أو التسوق الإلكتروني خدمة شراء مختلف أنواع البضائع دون مغادرة المنزل أو الإمساك بالنقود بشكل شخصي. كل ما عليك فعله هو الجلوس أمام الحاسوب أو الهاتف الذكي واختيار البضائع التي تستهويك والقيام بعدة نقرات أخرى على فأرة حاسوبك أو شاشتك الذكية واختيار طريقة الدفع التي تناسبك ومعلوماتك الشخصية الأخرى مثل العنوان والجلوس وانتظار قائمة مشترياتك لتصل إليك دون عناء.

يعود تاريخ التسوق عبر الإنترنت إلى أكثر من عقد من الزمن وقد ازدهرت هذه التجارة بشكل تدريجي على مدار هذه السنوات، إلا أن الحقبة الذهبية لمواقع التسوق الإلكتروني المختلفة كانت مع تفشي فيروس كورونا أو كوفيد-19 عام 2020. حيث أجبرت القيود على الحركة وفرض الحجر الصحي والتباعد المكاني والاجتماعي على البشر على الإعتماد على خدمات التسوق الإلكترونية بشكل شبه كامل.

نستعرض في هذه المقالة أهم مواقع التسوق الإلكتروني عالميا وعربيا.

أفضل مواقع التسوق الإلكتروني العربية

موقع سوق كوم Souq

يعتبر موقع سوق كوم Souq الموقع الأكثر شهرة واستخداما في العالم العربي حيث يقدر عدد زائريه بشكل شهري بـ23 مليون مستخدم. يذكر أن موقع سوق بعد الشهرة والنجاح الذي لاقاه في الأسواق العربية حظي باهتمام موقع "أمازون" العالمي الرائد بالتسوق الإلكتروني وتم ضمه إلى قائمة الشركات التابعة لشركة "أمازون".

مميزات موقع سوق

يتيح موقع سوق خدمة الزبائن المقيمين في دول عربية عدة هي مصر والإمارات العربية والكويت والسعودية بشكل أساسي.

يشتهر بتنوع سلعه ومنتجاته والماركات التي يعرض منتجاتها وتتنوع ما بين ملابس ومستحضرات وصولا للأدوات الكهربائية.

يوفر خيارات دفع متنوعة للمستخدمين مثل الدفع عند الاستلام أو ما يعرف بالإنجليزية بـCash on Delivery أو عبر الطرق الإلكترونية المعتادة.

يقدم الكثير من العروض من حيث الأسعار المخفضة وعروض الشحن المجاني أو رسوم الشحن المخفضة أو حتى إمكانية الدفع بالتقسيط.

موقع جوميا Jumia

يأتي موقع جوميا في المرتبة الثانية في قائمة مواقع التسوق الإلكتروني على المستوى العربي. ويتميز هذا الموقع بانتشار واسع في عدة دول عربية وهو ذو صيت جيد في بعض الدول العربية أكثر من غيرها مثل الجزائر ومصر والمغرب ويقدم المنتجات المتنوعة التي تنال رضا المستخدمين.

مميزات موقع جوميا

يقدم موقع جوميا إمكانية الدفع بالطرق الإلكترونية المعتادة أو الدفع عند الاستلام أو باستخدام البطاقات المصرفية المعروفة مثل "فيزا" و"ماستر".

يقدم عروضا بخصوص الشحن المجاني.

يتيح إعادة المنتج خلال 14 يوما بعد الاستلام في حال وجود عيب من المصنع في البضاعة المشحونة أو إذا كان هناك اختلاف بين القطعة التي تم طلبها والقطعة التي تم شحنها على أرض الواقع.

موقع نون Noon

ينشط هذا الموقع على نطاق واسع في المملكة العربية السعودية ويتميز بأسعاره المعقولة والمنخفضة بالمقارنة مع غيره من مواقع التسوق على الإنترنت. وقد نال هذا الموقع الجديد نسبيا شهرة واستحسان العرب خارج السعودية حيث يعتبر ناجحا في دولة الإمارات العربية التي ستتبعها الكثير من الدول بعد أن يوسع الموقع نشاطه جغرافيا.

مميزات موقع نون

عروض الشراء الخاصة ذات النافذة الزمنية الضيقة والتي تقدم تخفيضات خيالية على أسعار البضائع.

يقدم خدمة شحن مشتريات سريعة.

وسائل دفع إلكترونية متنوعة وإمكانية الدفع عند الإستلام.

موقع نمشي Namshi

موقع نمشي Namshi واحد من مواقع التسوق الإلكتروني التي تختص وتنجح بشكل رائع في دول الخليج العربي على وجه الخصوص. وقد يكون التخصص أهم نقاط قوة هذا الموقع كذلك حيث يقدم خدمة بيع الملابس على اختلاف أنواعها وأشكالها وماركاتها وأحجامها فقط.

مميزات موقع نمشي

يتمتع موقع نمشي بسياسة استرداد مميزة حيث يتيح إعادة البضائع المشحونة خلال 14 يوم من الشحن عند وجود اختلاف بين الطلب والبضائع المشحونة.

تقديم الشحن بدون رسوم وخلال فترة زمنية قصيرة جدا لا تتجاوز 48 ساعة عند الحاجة.

تقديم بضائع أصلية original من مصنعين عالميين وماركات شهيرة.

إمكانية الدفع عبر وسائل الدفع الإلكترونية بما في ذلك Pay Pal أو عند استلام الطلب.

موقع وادي Wadi

موقع وادي هو أحد مواقع التسوق الإلكتروني الناجحة في دول الخليج العربي على وجه الخصوص ويقدم خدمات مريحة وبضائع رائجة وتنال استحسان أطياف عدة في المجتمع.

مميزات موقع وادي

إمكانية تتبع موقع البضاعة المشحونة بعد الطلب.

تقديم خصومات ضخمة تصل إلى 20% عند الدفع بواسطة فيزا تشيك آوت.

إمكانية الدفع بوسائل إلكترونية شائعة أو عند الإستلام.

تقديم مجموعة هائلة من البضائع المتنوعة من ماركات عالمية مشهورة.

إمكانية الدفع بالتقسيط المريح الذي يمكن أن يستمر لعدة أشهر.

أفضل مواقع التسوق الإلكتروني عالميا

موقع أمازون Amazon





عملاق التسوق الإلكتروني الأكبر والأشهر في العالم الذي بدأ كمكتبة صغيرة وتوسع إلى ما هو عليه اليوم. يتميز هذا الموقع بملايين القطع أو المنتجات التي يمكنك شراؤها من الموقع أو من المصنع نفسه بدءً من إبر التطريز الرفيعة مرورا بالكتب والكتب الصوتية والملابس والزينة ومستحضرات التجميل والأثاث وقطع غيار السيارات وغيرها الكثير والكثير من المنتجات.

لربما تكمن قوة هذا الموقع بتوزع مستودعاته في كل بقاع الأرض وشهرته العالمية التي لا تحتاج إلى تسويق. كما يعتمد موقع "أمازون" على جيش من المصممين والمطورين لابتداع الأفكار الخلاقة التي تجعل التسوق على أمازون تجربة ممتعة وسهلة حيث يقدم هذا الموقع تسهيلات للمستخدمين مثل:

التسوق باستخدام سلة أو عربة تسوق لتلافي الأخطاء أو النسيان.

مقارنة الأسعار ما بين المصنعين والتجار المختلفين.

لوحة تحكم سهلة تتيح للمستخدم طلب المنتجات التي يطلبها بشكل متكرر تدعى زر داش (Dash button).

وجود تطبيق خاص للتسوق على الموقع أو استخدام حاسوب عادي.

خصومات دائمة ومتنوعة وعروض على الأسعار والشحن.

موقع إيباي eBay

يختلف موقع إيباي عن غيره من مواقع التسوق الإلكتروني بأنه يعتمد على المزايدات بين المستخدمين على القطع أو المنتجات المعروضة بشكل أساسي من قبل مستخدمين آخرين.

موقع إيتسي Etsy

يتميز موقع إيتسي بأنه يتوجه بشكل خاص للأعمال الفنية التي ينتجها فنانون مستقلون قد يكونون مغمورين والأعمال اليدوية الأصلية مثل القطع المطرزة على مختلف أنواعها وأحجامها والملابس الصوفية اليدوية والحلي والحلويات والمأكولات.

موقع ويش Wish

لمع اسم ويش خلال السنين القليلة الماضية نظرا لأنه يعتبر موقعا رخيصا بالمقارنة مع غيره من مواقع التسوق الإلكتروني. يقدم ويش مجموعة ضخمة للغاية من المنتجات إلا أن الآراء تتضارب عندما يتعلق الأمر بنوعية هذه المنتجات.