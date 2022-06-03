  2. علوم وتكنولوجيا
  3. أخبار التكنولوجيا

تراجع أسهم "تيسلا": ماسك يسعى لخفض 10% من القوى العاملة

تاريخ النشر: 03/06/2022 - 19:22

تراجع أسهم "تيسلا": ماسك يسعى لخفض 10% من القوى العاملة
إيلون ماسك (أ ب)
عرب ٤٨

سجلت أسهم "تيسلا" تراجعا بأكثر من 7% اليوم، الجمعة، بسبب أنباء عن اعتزام الرئيس التنفيذي للشركة، إيلون ماسك، تسريح 10% من العاملين بالشركة، فضلا عن توجيه أسئلة من جهات تنظيم أميركية حول شكاوى من توقف السيارات الكهربائية للشركة دون سبب.

في رسالة إلكترونية وردت أمس، الخميس، إلى المديرين التنفيذيين في "تيسلا" بعنوان "علقوا كل التوظيف حول العالم"، كتب ماسك أن "لديه شعور بالغ السوء" حيال الاقتصاد كما أن الشركة تحتاج إلى خفض عدد العاملين، وفق ما نقلته "رويترز".

وفي تقرير أيار/مايو للجنة التبادل والصكوك، قالت "تيسلا" إن لديها 100121 موظفا حول العالم، ويشمل ذلك فروعها.

وفقدت أسهم "تيسلا" نحو ثلث قيمتها منذ بداية نيسان/أبريل، بعد وقت قصير على إعلان ماسك لأول مرة فكرة شراء "تويتر".

وفي بداية التداول اليوم، الجمعة، تراجعت أسهم "تيسلا" 55.66 دولار أو 7.2% إلى 719.34 دولار. كانت الأسهم تتداول عند 1150 دولارا قبل شهرين فقط.

وقالت جهات تنظيمية حكومية اليوم أيضا إن أكثر من 750 من مالكي سيارات "تيسلا" اشتكوا من أن سياراتهم التي تعمل على نظام قيادة شبه ذاتي توقفت فجأة على طرق دون سبب واضح.

وكشفت هيئة سلامة المرور على الطرق السريعة في الولايات المتحدة عن العدد في خطاب بطلب معلومات مفصلة إلى "تيسلا" نشرته على موقعها الإلكتروني.

هذا هو رابع تحقيق رسمي للشركة مصنعة السيارات خلال ثلاث سنوات في تكساس، وأشرفت الهيئة أيضا على استدعاء 23 سيارة "تيسلا" منذ كانون الثاني/يناير 2021.

بودكاست عرب 48

#تيسلا
#إيلون ماسك
#شركة تيسلا
#سيارات تيسلا

حوارات

حوار | الشرطة الإسرائيلية من النماذج الفاشلة عالميا في التعامل مع الأقلية القومية
حوار | الشرطة الإسرائيلية من النماذج الفاشلة عالميا في التعامل مع الأقلية القومية

2022-05-28

حوار | سياسة بينيت في أسرلة التعليم بالقدس المحتلة
حوار | سياسة بينيت في أسرلة التعليم بالقدس المحتلة

2022-05-21

حوار مع جبرائيل شفاكة | متروبولين تل أبيب ومحو "الخط الأخضر" وإنعاش الاستيطان
حوار مع جبرائيل شفاكة | متروبولين تل أبيب ومحو "الخط الأخضر" وإنعاش الاستيطان

2022-05-07

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

تقرير: مبيد الحشرات الغليفوسات ليس مسرطنًا
تقرير: مبيد الحشرات الغليفوسات ليس مسرطنًا

2022-06-01

ما هي أفضل مواقع التسوق الإلكتروني؟
ما هي أفضل مواقع التسوق الإلكتروني؟

2022-06-01

بريطانيا تمدد عمل محطات الطاقة الحرارية لمواجهة الأزمة
بريطانيا تمدد عمل محطات الطاقة الحرارية لمواجهة الأزمة

2022-05-31

الأكثر قراءة

شهيد ثالث بالضفة: استشهاد أيمن محيسن بمخيم الدهيشة

شهيد ثالث بالضفة: استشهاد أيمن محيسن بمخيم الدهيشة

2022-06-02
القائمة الموحدة تعتزم تأييد قانون سريان الأبارتهايد بالضفة الغربية

القائمة الموحدة تعتزم تأييد قانون سريان الأبارتهايد بالضفة الغربية

2022-06-02
البنتاغون يدرس خفض رتبة المنسق الأمني الأميركي مع السلطة الفلسطينية

البنتاغون يدرس خفض رتبة المنسق الأمني الأميركي مع السلطة الفلسطينية

2022-06-02
استشهاد فتى برصاص الاحتلال غرب رام الله

استشهاد فتى برصاص الاحتلال غرب رام الله

2022-06-02
تقرير:

تقرير: "الحرس الثوري" الإيراني صفّى قائدا متورطا باغتيال خدائي

2022-06-02