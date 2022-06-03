تراجع أسهم "تيسلا": ماسك يسعى لخفض 10% من القوى العاملة

سجلت أسهم "تيسلا" تراجعا بأكثر من 7% اليوم، الجمعة، بسبب أنباء عن اعتزام الرئيس التنفيذي للشركة، إيلون ماسك، تسريح 10% من العاملين بالشركة، فضلا عن توجيه أسئلة من جهات تنظيم أميركية حول شكاوى من توقف السيارات الكهربائية للشركة دون سبب.

في رسالة إلكترونية وردت أمس، الخميس، إلى المديرين التنفيذيين في "تيسلا" بعنوان "علقوا كل التوظيف حول العالم"، كتب ماسك أن "لديه شعور بالغ السوء" حيال الاقتصاد كما أن الشركة تحتاج إلى خفض عدد العاملين، وفق ما نقلته "رويترز".

وفي تقرير أيار/مايو للجنة التبادل والصكوك، قالت "تيسلا" إن لديها 100121 موظفا حول العالم، ويشمل ذلك فروعها.

وفقدت أسهم "تيسلا" نحو ثلث قيمتها منذ بداية نيسان/أبريل، بعد وقت قصير على إعلان ماسك لأول مرة فكرة شراء "تويتر".

وفي بداية التداول اليوم، الجمعة، تراجعت أسهم "تيسلا" 55.66 دولار أو 7.2% إلى 719.34 دولار. كانت الأسهم تتداول عند 1150 دولارا قبل شهرين فقط.

وقالت جهات تنظيمية حكومية اليوم أيضا إن أكثر من 750 من مالكي سيارات "تيسلا" اشتكوا من أن سياراتهم التي تعمل على نظام قيادة شبه ذاتي توقفت فجأة على طرق دون سبب واضح.

وكشفت هيئة سلامة المرور على الطرق السريعة في الولايات المتحدة عن العدد في خطاب بطلب معلومات مفصلة إلى "تيسلا" نشرته على موقعها الإلكتروني.

هذا هو رابع تحقيق رسمي للشركة مصنعة السيارات خلال ثلاث سنوات في تكساس، وأشرفت الهيئة أيضا على استدعاء 23 سيارة "تيسلا" منذ كانون الثاني/يناير 2021.