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ما هي ميزة Lockdown الجديدة من "آبل" التي تعقّد مهام شركات التجسّس؟

تاريخ النشر: 06/07/2022 - 22:37

ما هي ميزة Lockdown الجديدة من "آبل" التي تعقّد مهام شركات التجسّس؟
(توضيحية - Getty Images)
عرب ٤٨

أعلنت شركة "آبل" الأميركية، عن ميزة أمان جديدة تحمل اسم Lockdown، تتيح جدار حماية إضافية ضد محاولات الاختراق المتقدّمة، مثل برنامج "بيغاسوس" الذي تطوّره شركة NSO الإسرائيلية.

وأوضحت الشركة أن النسخة الجديدة ستُضاف إلى أنظمة التشغيل الخاصة بالهواتف والحواسب التي تصنّعها، ذ ستكون متاحة هذا الخريف، مع أنظمة التشغيل iOS 16 وiPadOS 16 وmacOS Ventura، مشيرة إلى أنها توفّر حماية المستخدمين الذين "قد يتم استهدافهم شخصيا باستخدام تقنيات معقّدة، مثل تلك التي تطوّرها الشركات الخاصة المتخصصة في برامج التجسس، والمدعومة من الحكومات".

وستقلّل ميزة الأمان الجديدة، من الثغرات التي يمكن استغلالها بواسطة برامج التجسس، بشكل كبير، وذلك من خلال توفير أقصى مستوى من الأمان للجهاز.

وذكرت الشركة أن وضع Lockdown، سيكون وضعا اختياريا، وسيقوّي تشغيله، دفاعات الأجهزة، فيما سيحدّ من بعض وظائفها.

ما الذي يتغير حين تفعيل الميزة الجديدة؟

- ستُحظر الاتصالات السلكية بجهاز حاسب، أو أحد الملحقات عند قفل جهاز الـ"iPhone".

- سيتم تعطيل بعض تقنيات الشبكة المعقدة في حال لم يستبعد المستخدم موقعا موثوقا به.

- ستُحظر معظم أنواع مرفقات الرسائل، باستثناء الصور، وستُعطَّل بعض الميزات.

وفي ما يخصّ خدمات "آبل"، ستُحظر الدعوات وطلبات الخدمة الواردة، وذلك يشمل مكالمات FaceTime، إذا لم يكن المستخدم هو من يبدأ مكالمة أو طلبا.

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#lockdown
#التجسّس
#آبل
#apple
#lockdown

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