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"فيسبوك" تختبر طرقا للسماح بعمل 5 ملفات شخصية مرتبطة بحساب واحد

تاريخ النشر: 14/07/2022 - 23:47

"فيسبوك" تختبر طرقا للسماح بعمل 5 ملفات شخصية مرتبطة بحساب واحد
توضيحية (Getty Images)
عرب ٤٨

قالت شركة "ميتا" (Meta Platforms)، الخميس، إن شبكتها للتواصل الاجتماعي ("فيسبوك")، تختبر طرقا للسماح للمستخدمين بأن يكون لكل منهم ما يصل إلى خمسة ملفات شخصية.

ويعد هذا الإجراء تحولا كبيرا عن السياسة التي حافظت عليه الشركة منذ بدايتها وطالبت مستخدميها باتباعها والتي تشدد على ضرورة أن يعرف كل مستخدم نفسه "بالاسم الحقيقي".

وقالت الشركة في بيان إن تغيير المنتج "سيساعد الناس على بناء خبراتهم بحسب اهتمامتهم وعلاقاتهم".

وجاء في البيان أنه سيتم ربط هذه الملفات الإضافية بحساب واحد لكل مستخدم وستستمر الشركة في مطالبة كل مستخدم بأن يكون له حساب واحد فقط.

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#meta platforms
#ميتا
#فيسبوك

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