نظام IOS والجيلبريك Jailbreak

ما هو الجيلبريك؟

Jailbreak أو Jailbreaking هو ما يعرف بالعربية بكسر حماية نظام IOS المشغل لهواتف آيفون والأجهزة الذكية التي تنتجها شركة آبل العالمية بما في ذلك آبل تي في أو تلفزيونات آبل من الجيل الثاني والأجهزة اللوحية آيباد وأجهزة الآي بود. تتيح عملية الجيلبريك للمستخدمين الوصول إلى ما يسمى بصلاحيات الجذر (بالإنجليزية Root access) أي أن المستخدم يصبح قادرا على تحميل التطبيقات والإضافات الأخرى غير المتوفرة تلقائيا في متجر آبل للتطبيقات.

تتميز عملية الجيلبريك أو كسر نظام IOS أن المستخدم يبقى قادرا على استخدام كل من آيتونز ومتجر التطبيقات الخاص بآبل كالمعتاد على عكس الأجهزة التي تعتمد على نظام أندرويد. وبالرغم من أن اسم هذه العملية يوحي بأنه عمل غير شرعي إلا أنه قانوني تماما في الولايات المتحدة بالرغم من أن شركة آبل قد صرحت سابقا أنه فعل غير مستحسن لأنه قد يلغي ضمان الجهاز على حد تعبيرها. أضافت شركة آبل في هذا الخصوص أن كسر نظام IOS يزيل الكفالة عن الجهاز وأن التراجع عن هذه الخطوة لا يتطلب إلا الدخول إلى آيتونز واستعادة النظام السابق.

أنواع الجيلبريك

الجيلبريك غير المقيد

يسمح هذا النوع من الجيلبريك أو كسر حماية IOS بإعادة التشغيل دون الاضطرار لإعادة التمهيد أو الاستعانة بجهاز الكومبيوتر لإتمام هذه العملية.

الجيلبريك شبه المقيد

يتيح هذا النوع من جيلبريك IOS إمكانية إعادة التشغيل من دون الاضطرار لإعادة التمهيد أيضا. بالإضافة إلى ذلك فإن نسبة كبيرة من التطبيقات غير المسموح بها لن تكون متاحة وهذا بدوره يعتبر حاجز حماية للجهاز عند إعادة التشغيل، كما أن هذا النوع من الجيلبريك يتيح الإبقاء على شعار الشركة فقط على الواجهة كنوع من الحماية كما أن هذا النوع من الجيلبريك لن تحتاج معه للاستعانة بـRedsn0w عند إعادة التمهيد.

الجيلبريك المقيد

مع هذا النوع من الجيلبريك ستضطر إلى الاستعانة بحاسوب وتوصيل جهازك الذكي به لكي تتمكن من تشغيل برنامج Redsn0w.

لماذا يقوم الناس بالجيلبريك؟

الحاجة أو الرغبة بتزيل تطبيقات غير متوفرة على متجر آبل أو تطبيقات بميزات أفضل منها. كما أن الكثيرين من المستخدمين لديهم الرغبة بالاعتراض على محدودية أجهزة آبل وعلى الرقابة المفروضة على مستخدمها والمحتوى الموجود في أجهزتهم من حيث ضرورة الموافقة على التطبيقات التي يتم تنزيلها. حيث قامت آبل في السابق بحجب بعض التطبيقات مثل:

تطبيق الرسوم الكرتونية أو الكاريكاتير المقدم من قبل أحد الرساميين العالميين (مارك فيوري) والذي حصل سابقا على جائزة بوليتزر بحجة أنه يسخر من الشخصيات العامة.

تطبيقات خاصة بجمع التبرعات والمبالغ المالية لجهات خيرية أو غير خيرية.

تطبيق ويكيليكس الذي يقدم آخر الأخبار وأهمها على الساحة الدولية في كافة مناحي الحياة.

مميزات الجيلبريك

يسمح الجيلبريك بتشغيل تطبيقين أو أكثر دون الحاجة للخروج من أحدهما كما يمكن التناوب بين هذه التطبيقات بشكل يدوي.

يمكنك الجيلبريك من إرسال الرسائل النصية أو المصورة لأكثر من شخص واحد في آنٍ معا بالإضافة إلى عدة ميزات شكلية غير موجودة في نظام IOS بشكل تلقائي في مجال الرسائل القصيرة.

يتيح الجيلبريك إمكانية تأليف واختيار نغمات الرنين الخاصة دون الحاجة إلى آيتونز وهذه الخاصية أيضا غير موجودة في نظام IOS بشكل تلقائي.

يتيح الجيلبريك تحكما مطلقا بالملفات وتحريرها والدخول إلى ملفات النظام وغيرها من الميزات مثل إعادة تسمية الملفات ونسخها وحذفها بفعالية كبيرة.

يتيح الجيلبريك للمستخدم أن يستعيد رقمه السري بشكل سهل في حال نسيانه.

يتيح عرض شاشة جهاز الهاتف بسهولة على أجهزة الحاسوب وملاحظة الخطوات أو الإجراءات التي يتبعها المستخدم.

يتيح إمكانية الوصول إلى إعدادات النظام بشكل بسيط وسهل.

يتيح تنزيل كم هائل من التطبيقات غير المسموح بها من قبل نظام IOS وما تقدمه من مميزات مثل حفظ الفيديوهات الموجودة على موقع يوتيوب على سبيل المثال وتطبيقات إمكانية الاتصال بشبكات الإنترنت المحيطة.

كيف أفعل الجيلبريك على جهازي؟

عليك في البداية تنزيل أداة الجيلبريك والتي يمكن إيجادها عبر بحث بسيط على "جوجل". ثم يجب تنزيل برنامج سيديا أو Cydia Impactor وهي أيضا متوفرة على الإنترنت. أنت أيضا بحاجة لحساب ICloud شريطة أن لا يكون التحقق بخطوتين مفعلا عليه. يتم بعد ذلك وصل الجهاز بالحاسوب عبر الكابل المخصص لهذا الغرض. يتم تحميل وتثبيت البرنامج على جهاز الهاتف الذكي الآيفون مع التأكد بالسماح للتطبيق الجديد أو إعطائه الأذونات للدخول إلى مختلف تفاصيل الجهاز ليتحكم به. عند إعادة التشغيل، سيظهر زر في منتصف الشاشة الأساسية بعنوان Jailbreak. سيقوم التطبيق بإنهاء تثبيته وإجراء الإعدادات اللازمة وقد يتطلب الأمر إعادة التشغيل مرة أخرى أو حتى عدة مرات.

الجيلبريك والأمان

من المعروف أن أجهزة الآيفون هي أكثر الهواتف الذكية حرصا على أمان وخصوصية مستخدميها إلا أن عملية الجيلبريك أو كسر IOS قد يؤدي إلى تقويض هذه الميزة وتعريض الجهاز والمستخدم لعملية التجسس بعدة أشكال. ومن أبرز الأمثلة على هذه المشكلة نذكر أنه في العام 2009 أفادت شركة F-Secure أن الأجهزة التي قام أصحابها بعملية جيلبريك تعاني من ثغرة تتيح التجسس ومراقبة العمليات المصرفية والتحويلات البنكية وغيرها من التعاملات المالية. تكمن خطورة الجيلبريك من حيث الأمان بتثبيت خدمة SSH بلا تغيير كلمة السر الافتراضية.

لا يمكن الجيلبريك المستخدمين فقط من تنزيل التطبيقات غير الموجودة في متجر آبل وإنما يتيح المجال للتطبيقات أو البرمجيات الخبيثة بالتثبيت على أجهزتهم والتي قد تؤدي إلى سرقة بيانات المستخدمين واستغلالها لأغراض غير قانونية أو شريفة بما في ذلك انتحال الشخصية والاختلاس والابتزاز.

تعتمد آلية عمل الجيلبريك على تشغيل الهاتف بصفة المستخدم مطورا وليس مستخدما عاديا. تتيح هذه الميزة إجراءات كثيرة قد تكون مفيدة وتجعل استخدام الهاتف أكثر متعة لكنها بنفس الوقت تشكل خطرا لأن المطور لديه أذونات بحذف وتعديل ملفات غير متاحة للمستخدمين العاديين مما قد يتسبب بأضرار على الجهاز برمجيا.