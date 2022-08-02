ما هي الساعة الذكية؟

الساعة الذكية عبارة عن جهاز كمبيوتر صغير يمكن ارتداؤه على شكل ساعة، توفر الساعات الذكية الحديثة واجهة شاشة تعمل باللمس للاستخدام اليومي، بينما يوفر تطبيق الهاتف الذكي المرتبط بها الإدارة والقياس عن بُعد (مثل المراقبة الحيوية طويلة الأجل).

لكن النماذج المبكرة من الممكن أن تقوم بالمهام الأساسية، مثل عمليات الحساب وإخبار الوقت والتوقيت الرقمي والترجمة والألعاب، وكانت تتمتع الساعات الذكية في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين بوظائف عامة أقرب إلى الهواتف الذكية، بما في ذلك تطبيقات الأجهزة المحمولة ونظام التشغيل المحمول.

متى جرى تصنيع أول ساعة رقمية؟

أول ساعة رقمية ظهرت لأول مرة في العام 1972، وكانت بولسار المصنعة من قبل شركة "هاميلتون ووتش". أصبح "بولسار" اسمًا تجاريًا استحوذت عليه شركة "سيكو" لاحقا في العام 1978. وفي العام 1982 جرى إصدار ساعة بولسار التي يمكنها تخزين 24 رقمًا ما يجعلها على الأرجح أول ساعة بذاكرة قابلة للبرمجة بواسطة المستخدم.

ما هي آخر إصدارات الساعة الذكية؟

Apple Watch 7

"Apple Watch 7" هي أفضل ساعة صنعتها شركة "آبل" حتى هذا الوقت، وهي ليست إضافة كبيرة على "Apple Watch 6" من حيث الميزات، لكنها تحتوي على شاشة أكبر بأحجام "Apple Watch 7" الجديدة، فلأول مرة، تأتي ساعة شركة "آبل" بإصدارات 41 مم و 45 مم. يحصل الجيل السابع من ساعات "آبل" على عدد من الوجوه الحصرية للساعة ولوحة مفاتيح "QWERTY" كاملة كذلك.

مع أنه من الأفضل أن تعمل "Apple Watch" على تحسين عمر بطاريتها الذي يبلغ 18 ساعة، فإن السلسلة 7 تستفيد من الشحن الأسرع. يمكنك شحنها بالكامل في غضون ساعة تقريبًا، ما يتيح قضاء وقت أقل في توصيل "USB-C" الجديد بسلك مغناطيسي ومزيد من الوقت معك أثناء التنقل. إن أردت ساعة ذكية من أجل أن تتمرن أو لكي ترد على المكالمات من معصمك أو استخدام أفضل لتطبيقات ساعة "آبل"، فهذه هي أفضل ساعة ذكية بالنسبة لك طالما لديك جهاز آيفون.

ساعة سامسونغ غالاكسي رقم ٤

تبدو "Samsung Galaxy Watch 4" مألوفة ولكنها مختلفة، وأعني ذلك بأفضل طريقة ممكنة. تبدو مثل "Galaxy Watch"، لكن هذه النسخة المكررة أكثر وضوحًا وتعقيدًا. يعمل نظام هذه الساعة مثل "Tizen"، لكن نظام التشغيل "Google Wear OS" المحدث واقعي ودقيق.

ساعة Fitbit sense

تعتبر ساعة "Fitbit Sense" التي تبلغ تكلفتها 329 دولار أكثر الساعات الذكية طموحًا حتى الآن. نعم، أكثر طموحا من "Apple Watch 6" أو "Samsung Galaxy Watch 3". وذلك لأن "Sense" ليس فقط مستشعر "ECG" معتمد من إدارة الغذاء والدواء وقراءة الأوكسجين في الدم ولكن له القدرة على قياس النشاط الكهربائي ودرجة حرارة الجلد.

ساعة Apple se

"Apple Watch SE" هي مزيج من "Apple Watch Series 5" التي جرى إيقاف إنتاجها و Apple Watch Series" "3. لا تحتوي الساعة الذكية التي تبلغ قيمتها 279 دولارًا على جميع ميزات "Series 6" ولكنها لا تزال تتميز بشريحة عالية السرعة وميزات أمان.

كما تقوم بتوفير خيار "LTE" الذي يجعلها اختيارا ممتازا للأشخاص الراغبين في تجربة الإعداد العائلي. عند الاختيار بين "Apple Watch 7" مقابل "Apple Watch SE" سوف يعتمد قرارك على إذا ما كنت ترغب في إنفاق 120 دولارًا إضافيًا للحصول على شاشة ساطعة أكثر إضافة إلى خيار التشغيل الدائم وشاشة "ECG" وشاشة أكبر. إذا لم تكن هذه الأدوات حاسمة بالنسبة لك، فإن "SE" يعد خيارًا ذا قدرة عالية لمستخدمي آيفون.

ساعة Garmin venu 2 plus

كانت "Garmin Venu 2" بالفعل ساعة ذكية ممتازة لتتبع اللياقة البدنية، فهي رفيق التمرين القوي وجهاز نمط الحياة الأنيق الذي يحقق توازنا أتقنته ساعات مثل "Apple Watch 7" و"Samsung Galaxy Watch". على الرغم من أن "Garmin" لا زالت تنتمي إلى متجر تطبيقات كبير تابع لجهة خارجية وتستمر في الابتعاد عن دعم "LTE" فإن تبني المزيد من أدوات الاتصال سيكون خطوة أساسية باتجاه اتقان تجربة ساعة ذكية كاملة. نظرًا لأنك ستقرأ المزيد في مراجعة "Garmin Venu 2 Plus" فإن هذا الجهاز القابل للارتداء يحتوي على السمات المميزة لمواكبة أفضل الساعات الذكية المتوفرة.

ما هي مميزات واستخدامات الساعة الذكية؟