أصبح العالم في القرن الـ21 مرتبطا ببعضه أكثر من أي وقتٍ مضى وأكثر سرعة بسبب اختراع الهواتف الذكية، حيث يمكنك القيام بعدة مهام من خلال شاشة الهاتف الذكي، مثل الاطمئنان على الأهل والأصدقاء، وتصفح الأخبار الموجودة حول العالم، ومتابعة الأعمال المختلفة وعقد الصفقات التجارية، وشراء الحاجيات، وتحويل الأموال بكبسة زر، لذلك أصبح اقتناء الهواتف الذكية مهما جدا في عصرنا الحالي.

فعند شراء هاتف ذكي جديد يبحث بعض المستخدمين عن عدة مواصفات، كذاكرة الهاتف الداخلية الكبيرة وسرعة أداء الجهاز ودقة الكاميرا، لذلك قامت شركات تصنيع الأجهزة الذكية بتطوير مميزات هواتفها لتصبح أكثر انتشارا حول العالم.

ومن أشهر شركات تصنيع الهواتف الذكية: آيفون، سامسونغ، نوكيا، سوني، شاومي، هواوي، وشركة أوبو.

من هي شركة أوبو Oppo وكيف نشأت؟

تعد شركة أوبو من أكبر الشركات الناشئة التي توجد في العالم والمتخصصة بصناعة الهواتف الذكية والإلكترونيات، حيث نشأت في الصين في العام 2001، وأطلقت منتجاتها لأول مرة في العام 2004 ومن ثم انطلقت إلى العالم لطرحها، حيث أصبحت في المرتبة الرابعة حول العالم بتصنيع الهواتف الذكية وذلك في العام 2016، وما زالت تسعى للتطور بشكل أكبر لتكسر المزيد من الأرقام القياسية.

ما هي مواصفات هاتف Oppo A97؟

قامت شركة أوبو الصينية بإطلاق هاتفها الجديد وهو هاتف Oppo A97 الذي جرى الإعلان عنه بتاريخ 11 تموز/يوليو في العام 2022 وجرى توفيره في الأسواق بعد 4 أيام من هذا الإعلان، أي في 11 تموز/يوليو عام 2022، والذي شمل عدة مواصفات رائعة وتقنيات خارقة وبسعر مقبول بين الناس ومناسب للكثير من الشرائح المجتمعية وسيؤدي ذلك إلى منافسته للعديد من الهواتف الأخرى، وسنوضح فيما يلي مواصفات هذا الجهاز الرائع.

مواصفات Oppo A97 الأساسية

يأتي هاتف Oppo A97 مزودا بمعالج أنتجته شركة ميديا تك ذات المنشأ التايواني من النوع Dimenity 810.

مزود بشاشة من نوع LCD لها مقاس 6.56 بوصة ومع معدل للتحديث يصل إلى 90 هرتز.

تبلغ ذاكرته العشوائية RAM ما يعادل 12 غيغا بايت، وذاكرة التخزين الداخلية له تبلغ 256 غيغا بايت.

يوجد منفذ للذاكرة الإضافية والذي يتسع لـ1 تيرا بايت.

معالج الرسوميات يأتي من نوع Mali-G57 MC2.

نظام التشغيل هو اندرويد 12 في أحدث نسخة له بواجهة مستخدم colorOS 12.1.

البطارية بسعة 5000 ميلي أمبير من نوع ليثيوم بوليمر.

يدعم الهاتف تقنية الشحن السريع بحيث تصل قدرته إلى 33 واط.

يقوم بدعم شبكات الجيل الخامس بالإضافة إلى دعمه لتقنية Bluetooth وتقنية WiFi وتقنية GNSS وتقنية GPS.

يوجد فيه مستشعر للبصمة على جانب الهاتف ومنفذ USB لشحن الهاتف من نوع Type C.

جرى إصدار لونين من هذا الجهاز وهما الأسود والأزرق، بإطار بلاستيكي وظهره مصنوع من البلاستيك أيضا.

يوجد في هاتف Oppo A97 كاميرتان خلفيتان، الأولى والتي تعد الرئيسية بدقة 48 ميغا بيكسل، أما الثانية والتي تدعى بالثانوية بدقة 2 ميغا بيكسل، ويوجد أيضا كاميرا أمامية والتي تستخدم لالتقاط صور السيلفي وهي بدقة 8 ميغا بيكسل، كما تدعم الكاميرا الخلفية تصوير البانوراما و HDR وتسجيل الفيديوهات بدقة تصل إلى 1080 بكسل.

ما هي الإصدارات المهمة الأخرى للهواتف التي طرحتها شركة أوبو Oppo في الأسواق؟

أصدرت شركة أوبو إصدارات عديدة من أجهزة الهواتف الذكية، حيث أصبحت تواكب كل التحديات الجديدة لتبقى في قائمة أهم الشركات المصنعة للهواتف الذكية، ومن أهم إصدارات هذه الشركة ما يلي:

هاتف Oppo Find X3 pr. هاتف Oppo Find. هاتف Oppo Reno 7 Pro 5. هاتف Oppo Reno 7 5G. هاتف Oppo Find X2 Pr. هاتف Oppo Reno 6 Pro+ 5G. هاتف Oppo Reno Pro 5G. هاتف Oppo Reno 5 Pro+ 5G. هاتف Oppo Find X3 Lite.

ما هي أهم الصفات التي يجب أن تبحث عنها عند شراء هاتف جديد؟

عند رغبة أحد ما في شراء هاتف جديد يقع في حيرة من أمره لوجود عدد كبير من الخيارات والأنواع المتاحة أمامه من الأجهزة الهاتفية الذكية، لذلك يمكن أن يبحث عن نوع يلبي احتياجاته ومتطلباته، وهنا جمعنا أكثر المواصفات بحثاً عنها عند شراء هاتف جديد:

نظام تشغيل الهاتف

يوجد في سوق الهواتف الذكية ثلاثة أنظمة لتشغيل الأجهزة المحمولة وتختلف تبعا للشركة المصممة وهي نظام تشغيل (IOS) ويتبع لشركة آبل، أما نظام (أندرويد) يتبع لشركة جوجل، ونظام التشغيل الثالث (ويندوز فون) يتبع لشركة مايكروسوفت، ومن خلال التحديثات التي تقوم بها هذه الشركات لأنظمتها فإنها أصبحت تتشابه مع بعضها في العديد من المزايا، ويعتبر نظام الأندرويد هو الأكثر مرونة ويعمل على عدة أنواع من الأجهزة مثل سامسونغ وشاومي وأوبو وهواوي وسوني بعكس نظام IOS الذي يعمل فقط على جهاز آيفون ونظام ويندوز فون الذي يعمل على جهاز نوكيا لوميا.

المعالج

يعتبر المعالج الذي يُزود بأنوية متعددة من أفضل المعالجات لأنه يسرع عمل الهاتف الذكي بشكل تلقائي، وقد أكد أحد خبراء الأجهزة بأنّ معيار LTE هو أحدث وأفضل معيار لأنه يوفر نقل البيانات بمعدل عالي وسهولة في تصفح مواقع النت على الهاتف الذكي.

الذاكرة

يُنصح قبل شراء هاتف ذكي بأهمية التفكير جيدا بالمساحة التخزينية للجهاز، واختيار الهاتف ذو المساحة التخزينية العالية ووجود حامل لبطاقة الذاكرة الخارجية يتسع لأكبر مساحة ممكنة من التخزين الإضافي في حال كان مستخدم الجهاز لديه بيانات كثيرة، وخاصةً إذا كان من محبي الاحتفاظ بالصور والمقاطع الموسيقية ومقاطع الفيديو الكثيرة، فإنه حتما يحتاج إلى بطاقة ذاكرة خارجية.

الكاميرا

حذر خبراء التكنولوجيا من العدد الكبير للبيكسلات في مواصفات الكاميرا لأنه يمكن أن يسبب تشوش في الصورة الملتقطة بسبب صغر حجم سطح المستشعر على عكس ما هو شائع بأنه كلما زاد عدد البيكسلات في الكاميرا كلما زادت دقة وجودة الصورة.

الشاشة

تعد شاشة الهاتف اللمسية أهم عنصر عند اختيار هاتف ذكي، حيث يعود اختيار حجم الشاشة إلى تفضيل الشخص وما يتوفر من ميزانية، لكن بالمجمل يختار أغلب المستخدمون الهواتف الذكية ذات الشاشات كبيرة الحجم.