اختصارات نظام "ويندوز"

يُعرف "ويندوز - Windows" بكونه نظام تشغيل يتحكم بجهاز الحاسوب، جرى ابتكاره عام 1985 ويتلقى التحديثات بشكل متكرر من "مايكروسوفت Microsoft" حتى يومنا هذا. يسمح هذا النظام للمستخدم بالتفاعل مع الحاسوب من خلال وحدات الدخل والخرج (لوحة المفاتيح، الماوس، الميكروفون).

يساعد أيضا نظام "ويندوز" في فتح وإغلاق البرامج ومنحها أجزاء من الذاكرة للسماح لها بالعمل. يعزز تعدد المهام من خلال السماح للمستخدم بالقيام بالعديد من الأشياء على الكمبيوتر في وقت واحد. لذلك سوف نتعرف في هذه المقالة على اختصارات لوحة المفاتيح ضمن نظام "ويندوز"، ما قد يساعدك في زيادة سرعتك اثناء استخدامك للنظام.

الاختصارات الأكثر شيوعا والأكثر استخداما

الاختصار وظيفته F1 عرض التعليمات F2 إعادة تسمية العنصر المحدد F3 البحث عن ملف أو مجلد F4 عرض قائمة شريط العناوين لمستكشف الملفات F5 تحديث النافذة النشطة F6 التنقل بين عناصر الشاشة على سطح المكتب أو في النافذة

يؤدي الضغط على ALT + F4 إلى إغلاق التطبيق النشط.

يمكن الضغط على ALT + ESC لإمكانية التنقل بالترتيب الذي جرى فتحه بين العناصر.

يمكنك اختصار ALT + ENTER للوصول إلى عرض خصائص العنصر المحدد.

يؤدي الضغط على ALT + SPACEBAR إلى فتح القائمة المختصرة للنافذة النشطة.

يمكن الضغط على ALT + LEFT ARROW بهدف الرجوع.

يمكن الضغط على ALT + Right Arrow للتوجه إلى الأمام.

يمكن الضغط على ALT + PAGE UP للتحريك لأعلى بمقدار شاشة واحدة.

يمكن الضغط على ALT + PAGE DOWN بهدف الانتقال شاشة واحدة لأسفل.

يمكن الضغط على ALT + TAB بهدف التبديل بين التطبيقات المفتوحة.

يمكن الضغط على CTRL + F4 بهدف إغلاق المستند النشط.

يؤدي الضغط على CTRL + A إلى تحديد كل العناصر في مستند أو نافذة.

يمكّنك خيار CTRL + C أو CTRL + INSERT من نسخ العنصر المحدد.

يمكّنك اختصار CTRL + D / DELETE من حذف العنصر المحدد ونقله إلى سلة المحذوفات.

بالنسبة الاختصار CTRL + R أو F5 فهو يؤدي إلى تحديث النافذة النشطة.

يؤدي الضغط على CTRL + V أو SHIFT + INSERT إلى لصق العنصر المحدد.

يمكن لاختصار CTRL + X أن يؤدي إلى قص العنصر المحدد.

يؤدي الضغط على CTRL + Y إلى إعادة إجراء ما.

يؤدي اختصار CTRL + Z إلى التراجع عن إجراء ما.

يمكن الضغط على أزرار CTRL + RIGHT ARROW بهدف تحريك المؤشر إلى بداية الكلمة التالية.

يمكن اختصار CTRL + LEFT ARROW أن يقوم بتحريك المؤشر إلى بداية الكلمة السابقة.

يؤدي الضغط على أزرار CTRL + DOWN ARROW إلى تحريك المؤشر إلى بداية الفقرة التالية.

يمكن الضغط على CTRL + UP ARROW بهدف تحريك المؤشر إلى بداية الفقرة السابقة.

يمكن الضغط في نفس الوقت على أزرار CTRL + SHIFT + ARROW بهدف تحديد كتلة نصية ما.

يمكنك الضغط على CTRL + ESC لفتح شاشة البدء.

يؤدي الضغط على CTRL + SHIFT + ESC إلى فتح إدارة المهام.

يؤدي الضغط على زري SHIFT + F10 إلى عرض القائمة المختصرة للعنصر المحدد.

يمكن الضغط على SHIFT + ARROW لكي يتم تحديد نص داخل مستند.

اختصارات مستكشف الملفات

ALT + D يمكّنك الضغط على هذا الاختصار لتحديد شريط العنوان.

CTRL + E يؤدي الضغط على هذين الزرين معا إلى تحديد مربع البحث.

CTRL + F يمكن تحديد مربع البحث بواسطة هذا الاختصار.

CTRL + N يمكنك فتح نافذة جديدة عبر هذا الاختصار.

CTRL + W يؤدي الضغط على هذين الزرين إلى إغلاق النافذة الحالية.

اختصارات مربع الحوار

يؤدي الضغط على زر F1 إلى عرض التعليمات.

يؤدي الضغط على زر F4 إلى عرض العناصر في القائمة النشطة.

يؤدي الضغط على زري CTRL + TAB إلى الانتقال للأمام عبر علامات التبويب.

يمكن الضغط على CTRL + SHIFT + TAB للانتقال للخلف عبر علامات التبويب.

يمكن الضغط على BACKSPACE فتح مجلد بمستوى واحد لأعلى.

اختصارات مفاتيح "ويندوز"