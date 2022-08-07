كيف أحمي جهازي من الاختراق؟

ينطوي تعريف اختراقات الهواتف تحت عدة عبارات تشرح بشكل واضح معنى الاختراق. إذ أن اختراق أي هاتف يعني بالضرورة أن يصل شخصٌ ما إلى بيانات هذا الهاتف المعين سرا، واكتشاف محتوياته والبحث فيها.

تتنوع أشكال وطرق الاختراق؛ بين اختراقٍ أمني متطور والوصول متسللا عبر الإنترنت غير الآمن. كما يمكن أن نصنف الاختراق حسب طبيعته إلى مادي أو تجسسي أو حتى اختراق عادي يهدف للتخريب، كما يمكن الاختراق المادي الذي يهدف إلى السرقة والسطو على ممتلكات الغير من خلال الهاتف.

كيف نعلم أن الهاتف تعرض للاختراق؟

لدينا مجموعة مهمة من العلامات التي تدلنا على حدوث اختراق للهاتف وتبرز لنا من خلال ما يلي:

نفاذ الشحن بشكل سريع

إن وجود تطبيقات ضارة أو سيئة تعمل بشكل مؤذ وخبيث وبشكل مستتر؛ تؤدي بدورها إلى استهلاك كبير لبطارية الهاتف وبالتالي نفاذ الشحن بسرعة.

بطء غريب وشديد في الهاتف

يستهلك المخترِق كامل الوقت والطاقة على التطبيق الذي يساعده بالاختراق، ما يؤدي إلى إضعاف تركيز الهاتف على الوظيفة التي يحتاجها مالكه الأساسي، وهذا يجعل الهاتف يعمل ببطء شديد. من الممكن أيضا أن يسبب هذا الأمر توقف وتعطل الهاتف بشكل غير معتاد وبالتالي حدوث إغلاق غير طبيعي للهاتف وأحياناً إعادة تشغيل تلقائية.

وجود أنشطة غريبة في حسابات المالك على الإنترنت

في معظم الأحيان يكون هدف المخترِق هو الوصول إلى بيانات المالك وحساباته الشخصية لسرقتها أو المساس بها بشكل سيء؛ لذا يتوجب على كل شخص أن ينتبه بشكل جيد على حساباته الخاصة في مواقع التواصل على اختلافها من حدوث أي نشاطات لم يقم بها مثلا كأن يتم محاولة تغيير كلمات المرور أو تسجيل الدخول من مواقع جغرافية أخرى، والعمل على تشغيل خاصيات التحذير والتنبيه في هذه المواقع لأجل الأمان.

الانتباه واكتشاف رسائل أو مكالمات غير مألوفة

من الممكن كثيرا أن يتعمد المخترقون على إرسال رسائل نصية قصيرة تساعدهم على التنصت والوصول إلى غاياتهم من خلال فيروسات تحملها تلك الرسائل، كما يعمل المخترق أحيانا على استغلال هوية مالك الهاتف والوصول إلى أقاربه وأصدقائه بغية سرقة بيانات هذا المالك الشخصية؛ بالتالي يجب دوما أخذ الحيطة والحذر ومراقبة السجلات بشكل دوري من أجل زيادة الأمان وقطع الشك حول وجود أساليب خبيثة ومكشوفة، تدلنا على وجود حالة اختراق.

استهلاك زائد للبيانات والمكالمات

تعتبر هذه العلامة إحدى العلامات الشائعة حول الاختراق، حيث أنها توجه المالك بشكل مباشر بوجود اختراق محتمل على هاتفه والتجسس عليه.

ظهور اعلانات ونوافذ منبثقة

كثيرا ما يحدث في الاختراقات انبثاق إطارات ونوافذ مفاجئة تتطلب القيام بضغط زر معين لإغلاقها وبالتالي حدوث التجسس من خلالها، فيظهر ما يؤكد على ذلك من تغيرات نلاحظها في متصفحات الهاتف الخاصة.

فواتير الإنترنت الكبيرة

غالبا أثناء حدوث اختراق للهاتف يحدث صرف كميات هائلة ومشبوهة لبيانات الإنترنت الخاصة بالمالك، لذا يتوجب على كل شخص مراقبة مستويات صرف بياناته وملاحظة وجود استهلاك ضخم وغير مفسّر؛ ففي حال زادت تلك المستويات يجب عليك القيام بما هو مطلوب لحماية هاتفك.

أعراض ثانوية

يجب الانتباه إلى الأعراض التالية واعطائها أهمية من أجل الكشف عن احتمالية حدوث خروقات أمنية للهاتف ومنها:

أصوات غريبة مسموعة عند إجراء مكالمة هاتفية.

تنزيل برامج دون طلب تنزيلها.

تنزيل فيديوهات وصفحات وروابط دون المعرفة بها.

تعذر بعض التطبيقات عن العمل فجأة.

خطوات يجب اتباعها لحماية الهاتف من الاختراق

بعد أن تعرفنا على أهم العلامات التي تساعدنا في اكتشاف وجود اختراق ما في الهاتف، يجب أن يعلم كل شخص مجموعة هامة من الأفكار التي تساعد جيدا في التخلص من الاختراق وما ينجم عنه من أضرار وآثار سلبية، عندها يمكن القول إنك تستطيع إبعاد مجرمي الشبكات والمخترقين عن حياتك وهاتفك بشكل مثالي.

إلغاء تثبيت أي برمجيات مؤذية

تؤدي بعض التطبيقات الضارة إلى العبث بالهاتف وإضعاف حصانته وأحيانا قد تكون تلك التطبيقات عبارة عن وسائل يستخدمها المخترق للوصول إلى هدفه، يجب بعدها البدء بخطوات الأمان في الحسابات والهاتف لتجنب الاختراق.

إجراء فحوصات الأمان

العمل دائما على اتباع خطوات تدعم الأمان في الهاتف، لما لها من دور فعال في اكتشاف العثرات والأخطاء أو حتى التطبيقات الضارة في الهاتف، وتساعد في تحصينه وتحصين الحسابات الشخصية سواء كانت هذه الخطوات عامة أو خاصة في تطبيق معين أو موقع معين.

تغيير كلمات المرور

استبدال كلمات المرور القديمة على الحسابات والمواقع الخاصة بكلمات مرور جديدة وقوية تشمل حروف وأرقام للوصول إلى قوة وحماية أكبر.

تفعيل عملية التحقق بخطوتين

من خلال ربط كلمات المرور بمصدر ذا موثوقية عالية كرقم الهاتف الشخصي مثلا أو غيره؛ وذلك كإجراء احترازي وأمني جيد لإرسال الكود الخاص على هذا المصدر الموثوق وبالتالي تدعيم وجود كلمات المرور.

إعادة ضبط المصنع

من خلال هذه الخطوة يستطيع مالك الهاتف أن يختصر الطريق لكثير من الخطوات؛ إذ أنها تعمل على حذف جميع التطبيقات المؤذية والضارة وغيرها، هذا ما يعمل على تدمير طريق وصول المخترقين إلى الهاتف ومنعهم من تحقيق مبتغاهم.

تثبيت برامج إزالة الفيروسات

من خلال هذه التطبيقات تستطيع معرفة إذا كان هناك برامج أو نشاطات غير موثوقة وغريبة في هاتفك، تستطيع تثبيت هذه البرامج عبر شبكة الإنترنت ومن خلال متجر "جوجل"، إذ أنها تتوفر لكافة أنواع الأجهزة الجوالة وكافة أنظمة تشغيلها.

الابتعاد عن الروابط مجهولة المصدر

يجب الحرص الشديد على عدم فتح روابط غير معروفة لما تحمله من أخطار كبيرة وجسيمة تسبب بدورها اختراق الهاتف، يمكن أن تصل تلك الروابط عبر أي تطبيق للتواصل الاجتماعي أو عبر أي سبيل آخر، حيث أن تلك الروابط غالبا ما تحتوي على فيروسات وبرامج قرصنة ضارة هدفها سرقة البيانات.

المراقبة الدورية للهاتف

نصل في الختام إلى نصيحة جوهرية وأساسية، تذكر وتؤكد على المراقبة المستمرة للهاتف حول مخاطر حدوث أي اختراق له، والبحث عن أي علامات دالة، وتجنب الفضول في فتح روابط مجهولة، إضافةً إلى الابتعاد عن مواقع القرصنة والتي تتكلم حول عالم التجسس لأنها بالأساس مواقع للتجسس.