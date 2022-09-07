أفضل برامج تصوير للأندرويد

انتشر التصوير بشكل كبير في مجتمعنا اليوم، وأصبح معظم الناس يعتمدون عليه للتواصل الاجتماعي أو تسجيل لحظات للذكرى أو حتى في مجالات أخرى. فما كان من شركات الاتصالات وأجهزة الهواتف المحمولة إلا الاعتماد على تطوير الكاميرات وبرامج التصوير سواء كانت الأساسية في هواتفها الذكية أو برامج أخرى تملك خيارات أفضل، مستخدمة لذلك تقنياتها المعتمدة على نظام التشغيل الأكثر شهرةً وهو الأندرويد.

ما هو نظام أندرويد للهواتف الذكية؟

نظام أندرويد (Android) عبارة عن نظام تشغيل يشغل الهواتف الذكية وجرى إنتاجه وتطويره من قبل شركة "جوجل" ويعمل هذا النظام بشكل كبير على تسهيل عمليات التعامل مع الهواتف المحمولة، وذلك من خلال التطورات العديدة فيها كالنقر واللمس أو الضرب حتى، وجرى إنتاج برمجيات حديثة أخرى تعتمد نظام الأندرويد لتناسب سيارتك أو تلفازك أو حتى ساعة يدك الشخصية.

ما أفضل تطبيقات التصوير للأندرويد؟

لقد تطورت كاميرات الهواتف الذكية ولا سيما خلال السنوات الأخيرة، وبدأت الشركات تعمل على تحسين الكاميرات باستمرار نظرا لاستعمالاتها المتعددة في نواحي الحياة المختلفة، فطورتها لتصبح أفضل أيضا في الإنارة المنخفضة، وأضافت ميزات يطلبها المستخدمون؛ حيث أصبحت الجماهير تبني قرارها في شراء الهاتف المحمول على قوة الكاميرا فيه.

وبعد استخدام تطبيقات الكاميرا إلى جانب تقنيات الذكاء الصناعي وتقنيات (AI) المتواجدة في معظم هواتف الأندرويد الذكية؛ تحسنت تجربة التقاط الصور بشكل ملحوظ. لذا سنتحدث في هذه الفقرة عن التطبيقات المفيدة للتصوير وأفضلها على الأجهزة القائمة على نظام التشغيل أندرويد.

بعض هذه التطبيقات مجانية وبعضها يتطلب دفع رسوم أو شراء نسخ مدفوعة، وهي كما يلي:

Adobe Lightroom.

يعتبر هذا التطبيق محررا للصور والكاميرا في نفس الوقت، أنتجته شركة "أدوبي" الغنية عن التعريف، ويمتاز بأنه مجاني ويساعد على التقاط صور فوتوغرافية واحترافية من نمطي (Professional & HDR) وكذلك تعديل الصور الملتقطة بكثير من أدوات التحرير.

يعتبر المستخدمون هذا التطبيق أحد أفضل برامج كاميرا الموبايل، إذ يحتوي على أدوات تحرير كثيرة تساعد على تنقيح وتحسين جودة الصور لعرضها بأفضل دقة، إضافةً إلى التأثيرات الجذابة الأخرى كما تستطيع التحكم بالألوان والإضاءة عبر اختيار فلاتر لكل صورة. يعتبر التطبيق مجانيا فيما عدا بعض الميزات التي تتطلب الشراء.

Google Camera.

هو برنامج تصوير احترافي معروف بشكل كبير، يجب أن تتعرف عليه لما يحتويه من مميزات خارقة. تطبيق "جوجل كاميرا" هو تطبيق رسمي من إنتاج وإصدار شركة "جوجل" الغنية عن التعريف، وهو مجاني ورسمي لهذه الشركة؛ ويساعدك على التقاط صور أو فيديوهات بجودة مرتفعة وبأوضاع مختلفة ومن أمثلتها (Night Sight و Portrait).

ويتيح هذا التطبيق التحكم في تثبيت الفيديو أو تغيير عرضه، كما يدعم التصوير الليلي دون الحاجة لاستعمال فلاش الهاتف المحمول.

يمنع هذا التطبيق حدوث تشويش على الصور عند التكبير والتقريب، ويحوي ميزة هامة تسمى (Top Shot) تتيح التقاط الصورة في الوقت المناسب. هذا التطبيق مجاني ولا يتطلب دفع رسوم.

Open Camera.

يعتبر من أشهر تطبيقات التصوير ويستخدمه الكثير من المستخدمين والمصورين أيضا، إذ يملك العديد من الميزات كإمكانية ضبط الكاميرا يدويا، مؤقت التصوير، ويستخدم آلية دعم جهاز الميكروفون الخارجي. ويجب التأكيد على أن هذا التطبيق مجاني تماما، دون الحاجة لدفع رسوم، كما يتميز بخلوه من الإعلانات المزعجة.

يستخدم هذا التطبيق تقنية التعريض الضوئي و الـ(HDR) وهو متاح للتحميل بشكل مجاني في متجر "جوجل بلاي".

Bacon Camera.

يصنف كخيار أول للمبتدئين في التصوير ويعتبر أحد تطبيقات التصوير الرقمي، حيث يدعم العديد من الميزات لـ(RAW و DNG) وكذلك تنسيق (JPEG)، ويشمل هذا التطبيق عناصر يدوية التحكم كضبط التركيز والتباين الخاص باللون الأبيض.

يحوي التطبيق ميزات أخرى مهمة في عالم التصوير مثل التقاط الصور في لقطات موقوتة، وزيادة دقة الصور بشكل كبير، كما يتيح التصوير بوضع البانوراما والتقاط صور (GIF) ويجب التنويه أن هذا التطبيق مجاني بشكل تام وهناك نسخة أخرى منه مدفوعة فيها مميزات أكثر.

Camera FV-5.

يعد هذا التطبيق مدفوعا للتصوير على أنظمة "أندرويد"، ولكنه يستحق التجربة بـ3.95 دولار أميركي، حيث يمكنك الحصول على ميزات كثيرة، مثل ميزات الكاميرات الحقيقية، إذ يتيح التحكم بشكل كامل في كافة جوانب الصورة ومعالجتها، والجدير بالذكر أن هذا التطبيق يتم تحديثه باستمرار من المطور.

Camera MX.

هو أشهر تطبيقات التصوير على الإطلاق والسبب في هذا هو اهتمام المؤسسين للتطبيق بتطويره بانتظام وإضافة تحديثات وميزات جديدة. يملك ميزات لا نراها في التطبيقات العادية وأوضاع محسنة للتصوير لأجل مقاطع الفيديو والصور. ويوفر هذا التطبيق التصوير وفق ميزة الصور المتحركة (GIF) والرائع بشكل عام حول هذا التطبيق هو أنه مجاني دائما.

Cymera

إذا كنت تبحث عن أفضل تطبيق لتصوير السيلفي في أنظمة الأندرويد، فمن المؤكد أنك سمعت أو استخدمت تطبيق (Cymera) الذي يستخدمه ملايين الناس حول العالم. وقد حصل على تقييم 4.5 من أصل 5 نجوم وأكثر من قبل 2.4 مليون مستخدم له. يملك التطبيق خيارات كثيرة من الفلاتر إضافةً إلى ميزة التجميل التي تضيف أو تزيل ملامح في الوجه والجسم، ويقدم أداة تحرير للصور للقيام ببعض التعديلات.

هذا التطبيق مجاني ويمكن تنزيله من "جوجل بلاي" ولكن يحوي بعض عمليات الشراء داخله.

Pixtica.

يدعى هذا التطبيق (الكل في واحد) إذ يحوي على الكثير من أدوات المساعدة في التصوير المحترف ويملك معرضا ومحرر صور متنوع لمحبي تصوير الفوتوغراف، كما يناسب جميع فئات المصورين من المبتدئين للمحترفين؛ وهو يملك واجهة سهلة وبسيطة.

يملك هذا التطبيق أيضا تأثيرات مباشرة لمعاينة الصور أثناء التصوير في الوقت الحقيقي، ويشمل تحكما يدويا بالسطوع والألوان والتركيز وغيرها، ويجب أن نذكر أنه تطبيق مجاني يتم تحميله من متجر "جوجل بلاي".

ProCam X.

هذا التطبيق يركز على تحويل كاميرا هاتفك إلى كاميرا احترافية بكل ما تعنيه الكلمة عبر التحكم بالسطوع وتوازن اللون الأبيض والدقة والتركيز، ويدعم هذا التطبيق تسجيل فيديوهات بدقة 4K، ودعم بميزة (RAW)، وتشمل مميزاته ما يلي: