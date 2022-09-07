"آبل" تطلق سلسلة جديدة من جهاز "آيفون 14"

أطلقت شركة "آبل" من كاليفورنيا مساء اليوم، الأربعاء، 4 إصدارات جديدة من أجهزة "آيفون 14" الجديد، بالإضافة إلى آخر إصدارات الساعة الذكية (Apple Watch) وسماعات الأذن اللاسلكية (Airpods Pro2).

ويأتي الإعلان عن "آيفون 14" بإصداراته الأربعة بعد انتظار شهور، إذ عرضت "آبل" الإصدارين الجديدين (Pro)، أحدهما بحجم شاشة 6.1 إنش والآخر بحجم شاشة 6.7 إنش.

وستكون الإصدارات الجديدة متوفرة بخمسة ألوان، ومن أبرز مواصفاتها الاتصال بالأقمار الاصطناعية في حالات الطوارئ (في أميركا الشمالية فقط).

(Gettyimages)

ومن المقرر أن يبدأ تسويق الأجهزة الجديدة في 9 أيلول/سبتمبر، على أن تصل إلى المتاجر في 16 أيلول/سبتمبر.

ويتمتع هاتف "آيفون 14" الجديد بشاشة (OLED) بسطوع أعلى 1200 نيتس، وجاء بمعالج (A15 Bionic) وكاميرا 12MP بحساس أكبر، بالإضافة إلى تحسين بنسبة 49% للتصوير في ظروف الإضاءة المنخفضة.

وفيما يتعلق بكاميرا الهاتف الأمامية فإنها 12MP، وتتمتع بتثبيت أفضل في تصوير الفيديوهات.

وستبدأ أسعار هاتف "آيفون 14" من 799 دولارا، فيما سيكون سعر "آيفون 14 بلس" من 899 دولارا.

وستكون كاميرا "آيفون 14 برو" بدقة 58 ميغابكسل، وبحساس أكبر 65% للكاميرا الأساسية مقارنة بالسابق.

ومن مميزات "آيفون 14 برو" و"آيفون 14 برو ماكس" الجديدين أنهما بمعالج A16 Bionic، واللون البنفسجي هو لون الجهاز الرسمي الجديد.

وتبدأ أسعار "آيفون 14 برو" من 999 دولار ومن 1099 لجهاز "آيفون 14 برو ماكس"، على أن يبدأ البيع رسميا في 16 أيلول/سبتمبر الجاري.

كما جرى الإعلان عن الساعة الذكية (Apple Watch Series 8) بشاشة أكبر من الإصدار السابق، بالإضافة إلى تحسينات عديدة من الميزات الخاصة بالسلامة الصحية والاتصال، إلى جانب مستشعر درجة حرارة جديد لصحة المرأة.

وشملت التحسينات خاصية استشعار وقوع حادث والاتصال بالطوارئ.

وأعلنت "آبل" عن وضع توفير طاقة جديد لساعات "آبل واتش" حتى 36 ساعة، بدلا من 18 ساعة فقط، وهو عمر البطارية في حدوده القصوى السابقة، وهذا الوضع سيجعل بعض المميزات الأساسية تعمل لتوفير البطارية.

وستكون الساعة الجديدة متاحة يوم 16 أيلول/سبتمبر الجاري، وسيبدأ سعرها من 399 دولارا.

واستعرضت "آبل" الساعة الاحترافية "ألترا (Apple Watch Ultra)" المخصصة للرياضيين، وهي ساعة أقوى وحجمها أكبر وتتمتع بزر إضافي للتحكم في الساعة بشكل أكبر من الإصدار العادي وبقدرات كبيرة.

وتتميز الساعة بهيكل من التيتانيوم، وتضم بطارية تصمد لنحو 36 ساعة، ولنحو 60 ساعة في وضع إعداد تحسين البطارية، وشريحة GPS جديدة.

ومن المتوقع أن يبدأ سعر ساعة "ألترا" من 799 دولارا، فيما سيكون التسويق الرسمي يوم 23 أيلول/سبتمبر الجاري.