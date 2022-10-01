ما هو الروبوت وما هي مجالات استخدامه؟

الروبوت

يلقب الروبوت أيضا بعدة ألقاب منها "الروبوط" و " الإنسالة" و"الإنسان الآلي"، وهو آلة ميكانيكية تستطيع العمل بكافة أعمال البرمجة عن طريق تحكم الإنسان به وسيطرته بشكل مباشر، أو عن طريق تحكم البرامج الحاسوبية به. تتم برمجة الروبوت على القيام بالأعمال المعقدة والشاقة أو التي تكون شديدة الخطورة على الإنسان مثل عمليات الكشف عن الألغام أو التخلص من المفاعلات النووية أو بقايا الإشعاعات، ويمكن الاستعانة بالروبوت ليقوم ببعض النشاطات الصناعية والأعمال الشاقة في المصانع والتي تتطلب سرعة ودقة كبيرتين.

كلمة "روبوت" كلمة تشيكية ترمز للعمل المجهد والشاق، فقد بدأ اسم "روبوت" بالتداول بعد أن ابتكره، جوزيف تشابيك، في العام 1920 حيث اشتقه من كلمة (Robota) التي تعني العمل الشاق الإجباري أو "السخرة" باللغة التشيكية وكان ذلك لمساعدة أخيه المسرحي، كارل تشابيك، في وصف وتسمية الآلات الحية في مسرحيته (رجال ورسوم الآلية العالمية). ومنذ ذلك الحين وتلك المسرحية، أصبح مصطلح "روبوت" منتشرا في كل مكان وفي جميع الأبحاث والكتب العلمية وحتى أفلام الخيال العلمي.

استخدام الروبوت ومجالاته

برزت أهمية الروبوت بكونه وفر الكثير من الجهد والوقت على الإنسان واستطاع حماية البشر من الأعمال الخطرة ومساندتهم في أعمالهم الروتينية اليومية، وأيضا قلل من تكاليف الشركات نظرا لاستبدالها للأيدي العاملة به والعديد من الفوائد في مختلف المجالات التي سنذكرها في هذا المقال.

المجال الطبي

أنواع الروبوت الطبي

بدأ استخدام الروبوت في المجال الطبي منذ حوالي 34 عاما، فقد جرى ابتكار "الروبوت الطبي" الذي تتعدد أنواعه ومنها:

الروبوت الجراحي.

روبوت إعادة التأهيل لمساعدة المسنين.

الروبوت الحيوي القادر على أن يحاكي إدراك البشر والحيوانات.

روبوت التواجد عن بعد.

الروبوت المرافق وهو مختص بالمشاركة العاطفية مع المريض وتنبيهه في حال وجود أي مشكلة صحية.

روبوت التعقيم.

مهام الروبوت الطبي

المساعدة في التشخيص

ساهم الروبوت باختصار الوقت على الأطباء من أجل السفر لأماكن بعيدة ونائية من أجل الفحص والتشخيص، ويتمثل دور الروبوت في هذه العملية بمساعدة الطبيب على توجيه الأسئلة وتلقيها من المرضى والإجابة عنها، وأيضا يستطيع الأطباء وصف العلاج وكل هذه المهام من دون الحاجة للتواجد الفعلي في نفس مكان تواجد المريض.

المساعدة في إجراء العمليات الجراحية

يساهم الروبوت الطبي الجراحي الذي يعمل بالتحكم عن بعد بمساعدة الجراحين بالقيام بالعمليات الجراحية الصعبة والتي تحتاج لدقة وانتباه شديدين، ومن أشهر الأمثلة على الروبوتات الجراحية هي الذراع الآلي الفائق التطور ذو تقنية (3DHD) المتقدمة الذي يتم توجيهه من قبل الأطباء باستخدام أدوات التحكم بالروبوت عن بعد وذلك بعد أن يزودهم الروبوت بجميع المراجع المكانية المهمة للجراحة وإعلامهم بالواقع المعزز باستخدام تقنياته الميزة.

مساعدة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة

يقوم بهذه المهمة روبوت إعادة التأهيل حيث يلعب دورا هاما في مساعدة الأشخاص المسنين وذوي الإعاقة وذلك من خلال برمجته على التكيف السريع مع المرضى المتعافين من السكتات القلبية والدماغية أو الذين يعانون من أمراض الدماغ أو النخاع الشوكي أو الأعصاب، وبذلك يساعد في تحسين وظائف الحركة والإدراك والتنسيق الحركي.

الروبوت في مجال التعليم

أثبتت الدراسات والتجارب أن الأطفال الذين بدأوا بالتعلم بواسطة الروبوت أو الذكاء الاصطناعي في سن مبكرة أصبحوا يمتلكون قدرات استيعابية أفضل ولديهم مرونة عقلية وقدرات ذهنية أكثر من الطلاب المتعلمين بالطرق التقليدية، بالإضافة إلى ذلك لديهم أفكار أكثر إبداعية وتطور. من أهم فوائد التعلم بواسطة الروبوت:

أهمية العمل الجماعي

حيث ساعد التعلم بواسطة الروبوت على تطوير مهارات الأطفال في التعاون ضمن فريق والعمل الجماعي، لأن المعلومات التي يقدمها الروبوت والذكاء الاصطناعي تحفزهم على التفكير والتحليل ومشاركة الأفكار والأجوبة معا.

تنمية المهارات الحياتية

يساهم التعليم عن طريق الروبوت بتنشيط جو المنافسة والتحدي بين الأطفال، وهذا يطور مهاراتهم الحياتية ويعلمهم البحث وتحقيق الأهداف والابتكار، بالإضافة إلى تعليمهم التفكير خارج الصندوق بشكل إبداعي وعلمي.

تعلم البرمجة

وهي من أهم فوائد الروبوت وخاصة للأطفال في عمر مبكر، فهو يتيح للطفل فهم وتعلم أساسيات البرمجة وطريقة عملها وهذا يسهل عليهم دراستها والتعمق بها في المستقبل.

سهولة تعلم الرياضيات والعلوم

إن تعلم المواد العلمية إلكترونيا عن طريق الروبوت مثل المواد التي تتطلب التفكير كالرياضيات والفيزياء والعلوم هي من أكثر الطرق الناجحة التي تحفز الطفل على التفكير وإيجاد الحلول، وأيضا يساعد الروبوت على تلقي المعلومة من قبل الأطفال بطريقة سلسة وعلمية.

لا يتعب من التكرار

بما أن الروبوت ليس بشريا وإنما آلة، فهو ليس لديه حدود للصبر ولا يمل التكرار والمحاولات العديدة أو تصحيح الأجوبة الخاطئة، أيضا ما يميز الروبوت هو قدرته على قراءة دماغ الطفل واكتشاف طريقة تفكيره وكيفية التعامل معه فهو بذلك لا يشعره بقلة قدراته أو بطئه في الاستيعاب والحل بل وأيضا هو مفيد جدا وفعال للأطفال المصابين بالتوحد أو لديهم تأخر أو مشاكل في التفكير.

الروبوت في المجال العسكري

يعتبر الروبوت العسكري وحدة مسلحة متطورة جدا تتمثل بمجموعة من الطائرات المسيرة بدون طيار وعدة رجال آليين وأسلحة أخرى حديثة. يمثل دخول الروبوت في المجال العسكري نقطة تحول فارقة دعمت الجيش والأسطول بالأساليب المتطورة والأسلحة الحديثة القادرة على مواجهة العدو.

عيوب الروبوتات