انتقادات هاتف "آيفون 14" الجديد

ميزات آيفون الجديد (آيفون14)

يبدو أن موسم الآيفون قد حل مجددا حيث سبقت الإشاعات والتقديمات خلال الأشهر الأخيرة هذه النسخة الجديدة منه"(آيفون 14". وصف الخبراء تصميم الهاتف الجديد بأنه انسيابي كما أنه يتميز بالجزيرة الديناميكية (Dynamic Island) وشريحة بيونية سريعة A16 وكاميرا احترافية تبلغ دقتها 48 ميغا بيكسل وقدرة تصوير فيديو تبلغ 8K بالإضافة إلى تدعيم الكاميرا بالحماية وتوفره باللون البنفسجي وخاصية (AOD) وعرض 120Hz.

إذن فهل من الأفضل دفع السعر الأعلى لشراء النسخة الأحدث من آيفون أم أن "آيفون 13" يتمتع بميزات كافية للمستخدمين؟

العيوب التي لاحظها مستخدمو هواتف آيفون 14

بعد أن جرى إطلاق هاتف "آيفون" الجديد في الفترة الماضية في أسواق العالم أجمع، بدأ المستخدمون بمشاركة المشاكل التي يواجهونها مع هواتفهم على منصات التواصل الاجتماعي، ومع أن هذه المشاكل تعتبر بسيطة نسبيا إلا أن عرضها وشرحها ضروريين.

إعادة الإقلاع التلقائية في آيفون 14 Pro أثناء الشحن

يفيد بعض مستخدمو "آيفون 14 Pro" و"آيفون 14 Pro Max" أن هواتفهم تعيد الإقلاع من تلقاء نفسها عند الوصل بالشاحن. سبب هذه المشكلة غير معروف حتى الآن إلا أنها تحدث مع شاحن (MagSafe و Lightning) وعلى عدة أنظمة مثل (iOS 16) وكذلك (iOS 16 beta). كما يفيد المستخدمون بأن هذه المشكلة ليس لها أثر أبدا خارج أوقات شحن الهاتف.

حتى الآن لم يتم إيجاد حل لهذه المشكلة ولم يتمكن أحد من معرفة سببها أيضا، إلا أن بعض مستخدمي (Reddit) يقولون إن استعادة كاملة للنظام (DFU) وإعادة ضبطه كجهاز جديد كليا قد تكون مفيدة بالرغم من أن البعض جربوا هذه الطريقة ولم يلقوا نجاحا.

التوقف عن العمل عند نقل البيانات في في آيفون 14 Pro

إن أول شيء يقوم به المستخدم عندما يشتري هاتفا جديدا هو أن يبدأ بإعداده للعمل بما في ذلك إدخال المعلومات التي كانت موجودة في الهاتف القديم. يفيد الكثيرون من مستخدمي "آيفون 14 Pro" الجديد بأنهم غير قادرين على نقل البيانات التي تتجاوز البيانات الأولية من هاتفهم القديم إلى جهازهم الجديد لأن الجهاز يتجمد على صفحة نقل البيانات الأولى.

بكلمات أخرى يصبح جهاز "آيفون 14 Pro" غير قابل لتلقي الأوامر ومعالجتها خلال عملية نقل البيانات عند بعض المستخدمين. يقول البعض إن هذه المشكلة تعود لوجود خطأ أو فيروس لا يسمح للمستخدم بتخطي صفحة استعادة بيانات (iCloud) أو خيار نقل البيانات من هاتف إلى آخر.

حتى هذه اللحظة لا يوجد علاج أو حل مؤكد لهذه العقبة إلا أن شركة "آبل" قد اعترفت بوجودها في مذكرة داخلية وجهتها إلى (MacRumors) ذكرت فيها أن الشركة مدركة لوجود هذه المشكلة في بعض الهواتف وتعمل على تقصيها وحلها. وقد صرحت الشركة أيضا أن المستخدمين يجب أن يعيدوا إقلاع هواتفهم (Force Restart) إذا استمرت عدم الاستجابة لمدة تزيد عن 5 دقائق.

اهتزاز الكاميرا في آيفون 14 Pro على بعض التطبيقات

لقد حدث "آيفون 14 Pro" كاميرته هذا العام إلى 48 ميغا بيكسل كما ذكرنا سابقا إلا أن هذه الكاميرا الخارقة على ما يبدو غير مهيأة للعمل على بعض تطبيقات منصات التواصل الاجتماعي. فقد أفاد بعض المستخدمون بأن كاميرا الجهاز تهتز ولا تعطي صورة ثابتة عند استخدام تطبيقات مثل "إنستغرام وتيك توك وسناب شات".

على ما يبدو هناك مشكلة محددة بخصوص ميزة التثبيت على الكاميرا والتي يفترض بها أن تقلل وتحد من الاهتزاز، كما أن بعض المستخدمين واجهوا مشاكل تتعلق بإطلاق الكاميرا لأصوات تتعلق بحركة الهاتف أيضا. بكافة الأحوال فإن الكثيرين قاموا بتجربة الهاتف خصيصا للبحث عن هذه المشاكل ولم يتمكنوا من العثور عليها ما يشير إلى أنها تؤثر ببعض الأجهزة فقط.

وقد تمكنت شركة "آبل" من إصلاح هذه المشكلة لدى مستخدمي أنظمة (iOS 16.0.2) على وجه الخصوص بعد أسبوع واحد من اكتشافها.

مشاكل iMessage و FaceTime في هواتف آيفون 14 و آيفون 14 Pro

اشتكى بعض مستخدمي هواتف "آيفون" الجديدة من مواجهة مشكلة تتعلق بعدم القدرة على استقبال الرسائل على (iMessage) وعلى (FaceTime) بعد تجهيز هواتف "آيفون 14 وآيفون 14 Pro". وقد أشارت شركة "آبل" إلى هذه المشكلة التي اعتبرتها مهمة جدا في أحد ملفات الدعم الخاصة بها والتي تحث المستخدمين على التحديث إلى نظام (iOS 16.0.1).

أفادت "آبل" في ملف الدعم الذي ذكرناه سابقا بأن المستخدمين يمكن أن يواجهوا واحدة من المشاكل التالية:

لا يمكنك تلقي رسائل (iMessages) أو اتصالات (FaceTime).

تظهر لديك فقاعة خضراء اللون بدل اللون الأزرق عندما ترسل رسالة إلى مستخدم هاتف "آبل" آخر.

تظهر الرسائل كمحادثتين منفصلتين (مرسلة ومستلمة) عوضا عن محادثة واحدة.

يتلقى المستلمون رسائلك من الحساب الخطأ على سبيل المثال يظهر لديهم حساب البريد الإلكتروني مع أنك قمت باختيار رقم الهاتف.

قامت شركة "آبل" بحل هذه العقبة عبر أنظمة (iOS 16.0.2) بعد أن اعترفت بوجودها. مع ذلك فإن ورقة إصدار (iOS 16.0.1) لا تذكر هذه "التصليحات" كما أن "آبل" قد أصدرت مجموعة من الخطوات والتعليمات في حال لم ينجح تحديث النظام بحل هذه المشاكل وهي كالتالي:

الدخول إلى الإعدادات ثم الرسائل.

الدخول إلى الإرسال والاستقبال.

النقر على رقم الهاتف الذي تريد استخدامه لتلقي وإرسال الرسائل.

العودة إلى تطبيق الإعدادات والدخول إلى (FaceTime).

الضغط على رقم الهاتف الذي تريد استخدامه على هذا التطبيق.

مشاكل النسخ واللصق على نظام iOS 16

تؤثر هذه المشكلة بمستخدمي هواتف "آيفون 14" إلا أنها أحيانا موجودة في بعض إصدارات "آيفون" القديمة التي تعمل بنظام (iOS 16)، حيث ظهرت شكاوى تتعلق بظهور رسائل منبثقة (pop-ups) كلما أراد المستخدم نسخ نص من تطبيق ما ولصقه في تطبيق آخر على أجهزة "آيفون". إلا أن هذه المشكلة أيضا جرى حلها مع تحديث النظام الأخير (iOS 16.0.2) وتوقف المستخدمين من التعرض لإزعاجات الرسائل غير المرغوب بها عند النسخ واللصق.