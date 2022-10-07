ساعة ذكيّة وهواتف تتيح التقاط "سيلفي" للمكفوفين: ما ميزات منتجات "جوجل" الجديدة؟

أطلقت عملاقة التكنولوجيا "جوجل"، أمس الخميس، عددًا من المنتجات الجديدة، بما في ذلك ساعة ذكية هي الأولى التي تصنعها الشركة، التي تشتدّ منافستها مع نظيرتها في هذا المجال "آبل (Apple)"، بالإضافة إلى جهاز لوحيّ، وهواتف تتيح كاميراتها التقاط صور "سيلفي" للمكفوفين"، بواسطة الصوت.

ومن أبرز المنتجات التي عرضتها الشركة، ساعة Google Pixel، وهي أول ساعة ذكية لها. وتم تصميم الساعة بشكل دائري، على عكس تصميم Apple المربع.

وعلى غرار ساعة Apple، فإن هذه الساعة مخصصة أساسًا لمجالين رئيسيين: الأول؛ ترتيب الإخطارات والإشعارات الواردة، وإدارة المكالمات، والثاني؛ يتعلق باللياقة البدنية، والصحة.

ووفقًا لجوجل، تحتوي الساعة على مستشعرات للياقة البدنية، إذ يمكنها قياس معدل ضربات القلب مرة واحدة في الثانية؛ ويبلغ عمر بطاريتها 24 ساعة.

وتتيح الساعة، تكامُل اللياقة البدنية وقدرات الصحة في Fitbit. ويتم تثبيت ميزة نتيجة الاستعداد اليومي في الساعة، وهي منطقة خاصة تقدِّم رؤى حول التدريب واللياقة، والنوم، وأسلوب الحياة الصحي بشكل عام.

وعلى الرغم من أن هذه الميزات معروفة بالفعل، إلا أنها مدرجة الآن في ساعة ذكية. وبالتالي، توفر جوجل جهازًا مصممًا للرياضيين، ويمكن القول إنها تصعد في منافستها مع Apple، بساعة ذكية لنظام Android.

وسيكلف إصدار Bluetooth الأساسي 350 دولارًا، فيما سيكلف إصدار "LTE"، نحو 400 دولار.

الهواتف الذكية

وفي ما يخصّ الهواتف الذكية، تواصل جوجل خطها، إذ أطلقت هواتفها الذكية الجديدة؛ Pixel 7 و Pixel 7 Pro، التي ستعمل بنظام التشغيل Android 13، وستتضمن الجيل الثاني من معالج Google المستقل.

وتم إطلاق Pixel 7 بشاشة 6.3 بوصة FHD +، ومعدل تحديث يصل إلى 90 هرتز. ويأتي الجهاز بذاكرة رام 8 غيغا، ومساحة تخزين 128/256 غيغا.

وفي ما يتعلق بالتصوير، فإنّ الجهاز مزوّد بكاميرا مزدوجة، وكاميرا بدقة 50 ميغابكسل، وكاميرا واسعة للغاية بدقة 12 ميغابكسل.

ووفقًا لجوجل، فإن وضع توفير البطارية، يتيح للجهاز العمل حتى 72 ساعة من الاستخدام.

وسيحتوي طراز Pro على شاشة أكبر، هي شاشة LTPO QHD + بحجم 6.7 بوصة، بمعدل تحديث يصل إلى 120 هرتز.

وعلى عكس الطراز الأساسي، سيأتي جهاز Pro بذاكرة تشغيل بسعة 12 غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي. وتستقبل الأجهزة الجديدة الجيل القادم في معالج Google الجديد Tensor G2، مما يجعل الجهاز بحسب الشركة، الأفضل حتى الآن.

صور أكثر دقّة وميزة "سيلفي" للمكفوفين

ووفقًا لجوجل، ستكون الصور التي تلتقطتها الكاميرا، أكثر واقعية؛ إذ ستتيح الكامير التقاط "صور دقيقة لكل لون بشرة... والتقاط مقاطع فيديو عالية الجودة، والتقاط صور رائعة عن قرب، أو من مسافة بعيدة"، كما قيل في حفل الإعلان عن المنتجات الجديدة.

وإلى جانب ذلك، أطلقت الشركة Google Guided Frame، وهي ميزة "سيلفي" للمكفوفين، تعتمد على الصوت، فهي توجه الزاوية المناسبة صوتيًا وتلتقط الصورة نفسها عندما تصل إلى الزاوية الصحيحة.

(Getty Images)

وفي ما يتعلق بالصور الباهتة، ذكرت الشركة أن الكاميرات ستتيح التقاط صور أكثر وضوحًا في الإضاءة السيئة.

كما أطلقت الشركة، ميزات أخرى تستخدمها شركة Apple المنافسة، مثل Cinematic Blur لطمس الخلفية، في مقاطع الفيديو والصور.

وتحتوي الكاميرا الأمامية في الهواتف على نظام التعرف على الوجه، حتى يتمكن الشخص من إلغاء قفل الجهاز عن طريق الوجه.

جهاز لوحيّ

كما أطلقت الشركة "جوجل بيكسل تابلت". بدعم من شريحة المعالجة الأحدث تينسور جي 2 – Tensor G2 – وهي الجيل الثاني من شريحة المعالجة الخاصة بجوجل.

وذكرت جوجل أن جهازها اللوحي، يتيح التعلم الآلي بشكل أفضل، كما يتيح معالجة أقوى للكلام والصور، والتي تترجم، وتكون مفيدة كذلك، إذا ا استُخدمت خلال مكالمات الفيديو، أو تحرير الصور.

وأشارت جوجل إلى "لمستها النهائية على التابلت"، بما في ذلك كيفية تطويرها لطلاء "نانو سيراميك" جديد.

ويتم غرس جزيئات "السيراميك" الصغيرة في الطلاء، والذي يتم تطبيقه على هيكل من الألمنيوم المعاد تدويره بنسبة 100%.

وأفادت الشركة بأن ذلك يهدف للحصول على "مظهر ناعم غير لامع وإحساس محكم". وسيكون الجهاز اللوحي متاحًا بألوان عدة، فيما سيتم تقديمه أيضًا بإطار أسود نحيف.

وذكرت الشركة أنه جهازها اللوحي الجديد، سييُزود بتحكم بالقلم (USI)، وسيحوي شاشة ساطعة بدقة "رائعة".

وفقًا للتوقعات، سيُـاح الجهاز اللوحي الجديد في الأسواق في عام 2023.

وأعلنت الشركة أن الجهاز، مزود بقاعدة شحن لاسلكية مغناطيسية تحوي سماعات، وهي مصممة للسماح للجهاز اللوحي بالتحول إلى شاشة ذكية لمنزلك.