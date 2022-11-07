قيود كورونا في الصين تعود بالضرر على إمدادات "آيفون"

حذرت شركة "آبل" عملائها من أنه سيتعين عليهم الانتظار لفترة أطول للحصول على أحدث إصدارات "آيفون" التي تنتجها بعد فرض قيود مكافحة فيروس كورونا على مصنع أحد المتعهدين في وسط الصين.

ولم يذكر التصريح الصادر عن الشركة أي تفاصيل، لكنه قال إن المصنع الذي تديره شركة "فوكسكون" في وسط مدينة تشنغتشو "يعمل بطاقة منخفضة بشكل كبير".

وقالت الشركة "نتوقع الآن شحنات أقل من آيفون 14 برو وآيفون 14 برو ماكس مما توقعنا سابقا. وسوف ينتظر العملاء فترة أطول لاستلام منتجاتهم الجديدة".

وكانت مجموعة "فوكسكون" للتكنولوجيا قالت في وقت سابق إنها فرضت تدابير لمكافحة الفيروس على المصنع في مدينة تشنغتشو في أعقاب تفشي الفيروس.

ولم ترد "آبل" و"فوكسكون" سابقا على أسئلة حول كيفية تأثر إنتاج "آيفون".

وفي الأسبوع الماضي، جرى تعليق الوصول إلى المنطقة الصناعية الموجود بها المصنع لمدة أسبوع بعد زيادة الإصابات في مدينة تشنغتشو ومغادرة العمال من المصنع.

وقالت "آبل": "نعمل عن كثب مع موردينا للعودة إلى مستويات الإنتاج الطبيعية مع ضمان صحة وسلامة كل عامل".