"ميتا" تفصل 11 ألفا من موظفيها حول العالم

عرب ٤٨ / أ ف ب

أعلنت مجموعة "ميتا" الشركة الأم لـ"فيسبوك وإنستغرام" اليوم، الأربعاء، عن تسريح 11 ألف موظف اعتبارا من هذا الأسبوع.

وقال رئيس "ميتا"، مارك زاكربرغ، إن "ذلك يعتبر من أصعب التغييرات في تاريخ المجموعة".

وذكر زاكربرغ في رسالة إلى موظفي "ميتا": "أريد أن أتحمل مسؤولية هذه القرارات وكيف وصلنا إلى هنا".

وأضاف "أعلم أن هذا صعب على الجميع، وأنا آسف بشكل خاص لمن تأثر بهذه القرارات".

ومما يذكر أن نحو 87 ألف موظف يعملون في "ميتا" في أنحاء العالم، وفقا لأرقام 30 أيلول/سبتمبر.

وفي سياق متصل، قامت منصة "تويتر" منذ استحواذ إيلون ماسك عليها بتسريح نحو نصف موظفيها البالغ عددهم 7500.

وتعاني المنصّات الإلكترونية التي يرتكز نموذجها الاقتصادي على الإعلانات، خصوصًا من خفض المعلنين إنفاقهم على خلفية التضخم العالمي وارتفاع معدّلات الفائدة.

وتراجعت الأرباح الصافية لمجموعة "ميتا" إلى 4,4 مليار دولار في الفصل الثالث من العام (-52% على أساس سنوي).

وأشار زاكربرغ أواخر تشرين الأول/أكتوبر إلى "أننا نواجه اقتصادًا كليًا متقلبًا وازدياد المنافسة وخسارة إعلانات وتزايد تكاليف استثماراتنا الطويلة الأمد"، مشددا على أن "آفاق منتجنا تبدو، مما أشاهد، أفضل حالا مما تشير إليه بعض التعليقات".

إلا أن سهم المجموعة تراجع في اليوم التالي بنسبة 24,56% في بورصة وول ستريت.