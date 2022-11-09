  2. علوم وتكنولوجيا
  3. أخبار التكنولوجيا

"ميتا" تفصل 11 ألفا من موظفيها حول العالم

تاريخ النشر: 09/11/2022 - 13:45

"ميتا" تفصل 11 ألفا من موظفيها حول العالم
(Gettyimages)
عرب ٤٨ / أ ف ب

أعلنت مجموعة "ميتا" الشركة الأم لـ"فيسبوك وإنستغرام" اليوم، الأربعاء، عن تسريح 11 ألف موظف اعتبارا من هذا الأسبوع.

وقال رئيس "ميتا"، مارك زاكربرغ، إن "ذلك يعتبر من أصعب التغييرات في تاريخ المجموعة".

وذكر زاكربرغ في رسالة إلى موظفي "ميتا": "أريد أن أتحمل مسؤولية هذه القرارات وكيف وصلنا إلى هنا".

وأضاف "أعلم أن هذا صعب على الجميع، وأنا آسف بشكل خاص لمن تأثر بهذه القرارات".

ومما يذكر أن نحو 87 ألف موظف يعملون في "ميتا" في أنحاء العالم، وفقا لأرقام 30 أيلول/سبتمبر.

وفي سياق متصل، قامت منصة "تويتر" منذ استحواذ إيلون ماسك عليها بتسريح نحو نصف موظفيها البالغ عددهم 7500.

وتعاني المنصّات الإلكترونية التي يرتكز نموذجها الاقتصادي على الإعلانات، خصوصًا من خفض المعلنين إنفاقهم على خلفية التضخم العالمي وارتفاع معدّلات الفائدة.

وتراجعت الأرباح الصافية لمجموعة "ميتا" إلى 4,4 مليار دولار في الفصل الثالث من العام (-52% على أساس سنوي).

وأشار زاكربرغ أواخر تشرين الأول/أكتوبر إلى "أننا نواجه اقتصادًا كليًا متقلبًا وازدياد المنافسة وخسارة إعلانات وتزايد تكاليف استثماراتنا الطويلة الأمد"، مشددا على أن "آفاق منتجنا تبدو، مما أشاهد، أفضل حالا مما تشير إليه بعض التعليقات".

إلا أن سهم المجموعة تراجع في اليوم التالي بنسبة 24,56% في بورصة وول ستريت.

بودكاست عرب 48

#ميتا
#فيسبوك
#إنستغرام

حوارات

حوار مع د. مهند مصطفى | اليمين الديني الشعبوي يريد إعادتنا إلى عصا السيد اليهودي
حوار مع د. مهند مصطفى | اليمين الديني الشعبوي يريد إعادتنا إلى عصا السيد اليهودي

2022-11-05

حوار مع منى شتية | الفلسطينيون يتعرضون لتمييز مضاعف من قبل شبكات التواصل الاجتماعي
حوار مع منى شتية | الفلسطينيون يتعرضون لتمييز مضاعف من قبل شبكات التواصل الاجتماعي

2022-10-29

حوار مع د. سونيا بولس | لماذا تعتبر إسرائيل "دولة كل مواطنيها" تقويضا لأساساتها؟
حوار مع د. سونيا بولس | لماذا تعتبر إسرائيل "دولة كل مواطنيها" تقويضا لأساساتها؟

2022-10-22

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

إرجاء إطلاق صاروخ "ناسا" للقمر إلى 16 نوفمبر
إرجاء إطلاق صاروخ "ناسا" للقمر إلى 16 نوفمبر

2022-11-09

دراسة جدليّة حول القردة تعيد النقاش بشأن التجارب على الحيوانات
دراسة جدليّة حول القردة تعيد النقاش بشأن التجارب على الحيوانات

2022-11-08

"سوني" تباشر التخلص التدريجي من العبوات البلاستيكية للأجهزة الإلكترونية
"سوني" تباشر التخلص التدريجي من العبوات البلاستيكية للأجهزة الإلكترونية

2022-11-08

الأكثر قراءة

مونديال قطر: مفاجأة في قائمة منتخب فرنسا

مونديال قطر: مفاجأة في قائمة منتخب فرنسا

2022-11-08
حالة الطقس: أجواء باردة وماطرة

حالة الطقس: أجواء باردة وماطرة

2022-11-08
قتيلان بجريمة إطلاق نار قرب جنين

قتيلان بجريمة إطلاق نار قرب جنين

2022-11-08
مقتل مستوطن متأثرا بإصابته بعملية طعن

مقتل مستوطن متأثرا بإصابته بعملية طعن

2022-11-08
ما العمل بعد فوز الكهانية؟

ما العمل بعد فوز الكهانية؟

2022-11-08